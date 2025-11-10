Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'11 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

OLOT

Francisca Zafra Gómez Nou

Ha mort als 69 anys. Residia a Toulouse. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

FIGUERES

Joaquim Cos Vilà

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Françoise. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

GIRONA

Joan Fontàs Soler

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Anna Guillamet Perpiñà. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la Parròquia Sant Josep de Girona.

PALAFRUGELL

Nicolasa Hernandez Gonzalez

Ha mort als 100 anys. Era vídua. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

ROSES

Andrea Pulido Salgado

Ha mort als 72 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Roses.

SALT

María Lucendo Criado

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manuel Ballvé Alsina. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

SANT PERE PESCADOR

Maria Rosa Quintà Pairet

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Francesc Pla Costabella. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Pescador.

SARRIÀ DE TER

Isabel Tarifa Rojas

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joaquin Ruiz González. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Maria Dolors Font Gifre

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Lluís Lofra Pagès. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

ULLÀ

Núria Felip Vilà

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francisco Payet Oliver. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

