Necrològiques de l'11 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
OLOT
Francisca Zafra Gómez Nou
Ha mort als 69 anys. Residia a Toulouse. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
FIGUERES
Joaquim Cos Vilà
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Françoise. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
GIRONA
Joan Fontàs Soler
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Anna Guillamet Perpiñà. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la Parròquia Sant Josep de Girona.
PALAFRUGELL
Nicolasa Hernandez Gonzalez
Ha mort als 100 anys. Era vídua. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
ROSES
Andrea Pulido Salgado
Ha mort als 72 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Roses.
SALT
María Lucendo Criado
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manuel Ballvé Alsina. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
SANT PERE PESCADOR
Maria Rosa Quintà Pairet
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Francesc Pla Costabella. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Pescador.
SARRIÀ DE TER
Isabel Tarifa Rojas
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joaquin Ruiz González. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Maria Dolors Font Gifre
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Lluís Lofra Pagès. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
ULLÀ
Núria Felip Vilà
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francisco Payet Oliver. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
