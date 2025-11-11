Necrològiques del 12 de novembre de 2025
BLANES
Lourdes Planella Puch
Ha mort als 64 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.
ESPOLLA
Joaquima Felip Tato
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Joan Lagresa Cros. Residia a Espolla. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Espolla.
FIGUERES
Joaquim Cos Vilà
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Françoise. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Antonio Castellon Garcia
Ha mort als 80 anys. Residia a Figueres. L’acte de comiat se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al cementiri de Figueres.
GIRONA
Antonia Martín López
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Cayetano Lozano Martínez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Francesc Tarrús Galter
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Inés Montaner Rogado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LLORET DE MAR
Joaquim Marull Ros
Ha mort als 81 anys. Residia a LLoret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementeri de Lloret de Mar.
OLOT
Matilde Buch Campeny
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Josep Mora Bartrés. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri d’Olot.
Josep Planagumà Clavaguera
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Lourdes Pujol Vilanova. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri d’Olot.
PALAFRUGELL
Lluís Figueras Nicolau
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Fina Reixach Fuentes. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PORTBOU
Maria Tubert Vilademat
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Bayés Torrent. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
SALT
Javi Rodríguez de Gracia
Ha mort als 51 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Maria Dolors Font Gifre
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Lluís Lofra Pagès. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
