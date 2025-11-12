Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 13 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

BANYOLES

Lluís Font Martí

Ha mort als 72 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al cementiri de Banyoles.

BLANES

Lolita Noguer Torregrosa

Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CALDES DE MALAVELLA

Maria Teresa Serrats Soler

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Agustí Sospedra Miret. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

GIRONA

Antonia Martín López

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Cayetano Lozano Martínez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Francesc Tarrús Galter

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Inés Montaner Rogado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Luis Jurado de Pedro

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Montserrat Baradat Bassegañas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Quim Buxeda Pujolràs

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Montserrat Oliveras Saubí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

LLANÇÀ

Vicenç Fulcarà Cervera

Ha mort als 86 anys. Era casat. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Áltima de Llançà.

PALAFRUGELL

Lluís Figueras Nicolau

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Fina Reixach Fuentes. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALS

Josep Prats Monar

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Carmen Frigola Poch. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Pals.

PORQUERES

Carmen Galán Romero

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Juan Mora Valle. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

RIUDARENES

Maria Ferrer Julià

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Vilà Avellaneda. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Riudarenes.

ROSES

Oscar Beneju

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Graciela Susana González Hernández. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

SALT

Palmira Collell Xifra

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Torrent Torrent. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

SANT ANTONI DE CALONGE

Maria Maimir Calvet

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Albert Colls Simó i tenia un fill. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Antoni de Calonge.

TORDERA

Lourdes Planella Buch

Ha mort als 64 anys. Era soltera. Residia a Tordera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.

