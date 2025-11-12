Necrològiques del 13 de novembre de 2025
BANYOLES
Lluís Font Martí
Ha mort als 72 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al cementiri de Banyoles.
BLANES
Lolita Noguer Torregrosa
Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
CALDES DE MALAVELLA
Maria Teresa Serrats Soler
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Agustí Sospedra Miret. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
GIRONA
Antonia Martín López
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Cayetano Lozano Martínez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Francesc Tarrús Galter
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Inés Montaner Rogado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Luis Jurado de Pedro
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Montserrat Baradat Bassegañas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Quim Buxeda Pujolràs
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Montserrat Oliveras Saubí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
LLANÇÀ
Vicenç Fulcarà Cervera
Ha mort als 86 anys. Era casat. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Áltima de Llançà.
PALAFRUGELL
Lluís Figueras Nicolau
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Fina Reixach Fuentes. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALS
Josep Prats Monar
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Carmen Frigola Poch. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Pals.
PORQUERES
Carmen Galán Romero
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Juan Mora Valle. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
RIUDARENES
Maria Ferrer Julià
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Vilà Avellaneda. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Riudarenes.
ROSES
Oscar Beneju
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Graciela Susana González Hernández. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
SALT
Palmira Collell Xifra
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Torrent Torrent. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
SANT ANTONI DE CALONGE
Maria Maimir Calvet
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Albert Colls Simó i tenia un fill. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Antoni de Calonge.
TORDERA
Lourdes Planella Buch
Ha mort als 64 anys. Era soltera. Residia a Tordera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.
