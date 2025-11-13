Necrològiques del 14 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest divendres
BANYOLES
Lluís Font Martí
Ha mort als 72 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al cementiri de Banyoles.
CALDES DE MALAVELLA
Maria Teresa Serrats Soler
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Agustí Sospedra Miret. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
FLAÇÀ
Lluís Sagué Ribas
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Dolors Paretas Bonet. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.
GIRONA
Quim Buxeda Pujolràs
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Montserrat Oliveras Saubí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Martirio Giménez Vico
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Francisco Cherino Sánchez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
OLOT
Plácida Escobar García
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Morenilla Fernández. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 3/4 de 4 de la tarda, a la Capella del cementiri municipal d’Olot.
RIUDARENES
Maria Ferrer Julià
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Vilà Avellaneda. Residia a Riudarenes. La cerimònia serà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Riudarenes.
SILS
Salvador Ciurana Planas
Ha mort als 67 anys. Era casat amb M. Assumpció Garolera Bardalet. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Sils.
