Necrològiques del 15 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Narcís Ferrer Armengol

Narcís Ferrer Armengol / .

Joan Gelada Nogué

Joan Gelada Nogué / .

BANYOLES

Lluís Font Martí

Ha mort als 72 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al cementiri de Banyoles de Girona.

CABANES

Valentí Paret Serra

Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Engràcia Pey Triadú. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 2 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

LLAGOSTERA

Pilar Llinàs Vilà

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Torres March. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.

LLANÇÀ

Marcel Gallardo Masdeu

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Marcel Gallardo Masdeu. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

OLOT

Xevi Esquerrà Anglada

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Carme Molas Barris. Residia a Olot. La cerimònia serà avui, a les 10 del matí a la parròquia de Sant Pere Màrtir d’Olot.

Joan Mayà Puigmal

Ha mort als 83 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Nuri García Longo

Ha mort als 63 anys. Era casada amb Pedro Samblas González. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SALT

Narcís Ferrer Armengol

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Guadalupe Culebras Villa. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

SILS

Salvador Ciurana Planas

Ha mort als 67 anys. Era casat amb M. Assumpció Garolera Bardalet. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Sils.

VILOBÍ D'ONYAR

Salvador de la Paz Martínez

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Margarita Taberner Esteva. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

