Necrològiques del 15 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
BANYOLES
Lluís Font Martí
Ha mort als 72 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al cementiri de Banyoles de Girona.
CABANES
Valentí Paret Serra
Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Engràcia Pey Triadú. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 2 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
LLAGOSTERA
Pilar Llinàs Vilà
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Torres March. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.
LLANÇÀ
Marcel Gallardo Masdeu
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Marcel Gallardo Masdeu. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
OLOT
Xevi Esquerrà Anglada
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Carme Molas Barris. Residia a Olot. La cerimònia serà avui, a les 10 del matí a la parròquia de Sant Pere Màrtir d’Olot.
Joan Mayà Puigmal
Ha mort als 83 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Nuri García Longo
Ha mort als 63 anys. Era casada amb Pedro Samblas González. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SALT
Narcís Ferrer Armengol
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Guadalupe Culebras Villa. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
SILS
Salvador Ciurana Planas
Ha mort als 67 anys. Era casat amb M. Assumpció Garolera Bardalet. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Sils.
VILOBÍ D'ONYAR
Salvador de la Paz Martínez
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Margarita Taberner Esteva. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
