Necrològiques del 16 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
Banyoles
Lluís Font Martí
Ha mort als 72 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al cementiri de Banyoles.
Cabanes
Valentí Paret Serra
Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Engràcia Pey Triadú. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 2 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
Cruïlles
Narcís Bahí Colomer
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maria Jose Horrillo Quintana. Residia a Cruïlles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
L'Escala
Janny Valls Costa
Ha mort als 83 anys. Era vídua de José Beneyto Targa. Residia a l’Escala. La cerimònia serà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de l’Escala.
LLagostera
Pilar Llinàs Vilà
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Torres March. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.
Olot
Francisca Sánchez Ortiz
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francisco Aguilera Tirado. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Santa Coloma de Farners
Joan Climent Carreras
Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia serà demà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al cementiri de Santa Coloma de Farners.
Sarrià de Ter
Lluïsa Panella Roca
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Pere Teixidor Marcè. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.
Tortellà
Pedro Muñoz Barbado
Ha mort als 102 anys. Era vidu de Saturnina García Chico. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí a la parròquia de Santa Maria de Tortellà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres
- El Bàsquet Girona s’ho creu a temps (82-76)
- Vuit gabinets d'advocats es disputen els serveis jurídics externs de l'Ajuntament de Girona