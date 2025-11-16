Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 16 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Banyoles

Lluís Font Martí

Ha mort als 72 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al cementiri de Banyoles.

Cabanes

Valentí Paret Serra

Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Engràcia Pey Triadú. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 2 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

Cruïlles

Narcís Bahí Colomer

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maria Jose Horrillo Quintana. Residia a Cruïlles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

L'Escala

Janny Valls Costa

Ha mort als 83 anys. Era vídua de José Beneyto Targa. Residia a l’Escala. La cerimònia serà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de l’Escala.

LLagostera

Pilar Llinàs Vilà

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Torres March. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.

Olot

Francisca Sánchez Ortiz

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francisco Aguilera Tirado. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Santa Coloma de Farners

Joan Climent Carreras

Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia serà demà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al cementiri de Santa Coloma de Farners.

Sarrià de Ter

Lluïsa Panella Roca

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Pere Teixidor Marcè. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.

Tortellà

Pedro Muñoz Barbado

Ha mort als 102 anys. Era vidu de Saturnina García Chico. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí a la parròquia de Santa Maria de Tortellà.

