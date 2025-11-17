Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 17 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

BANYOLES

Lluís Font Martí

Ha mort als 72 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al cementiri de Banyoles.

CANET D'ADRI

Narcisa Sala Vila

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Miquel Bosch Sureda. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Cecília de Montcal de Canet d’Adri.

CRUÏLLES

Narcís Bahí Colomer

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maria Jose Horrillo Quintana. Residia a Cruïlles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

FIGUERES

Francisco Morillas Bellido

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Antonia Vázquez Sánchez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

LLERS

Jordi Fontdecaba Prunella

Ha mort als 46 anys. Era casat amb Daniela Castro Iturbide. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Llers.

MEDINYÀ-SANT JULIÀ DE RAMIS

Miguel Álvarez Salido

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Joaquina Cuadrado Fernández. Residia a Medinyà-Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

OLOT

Santi Bastian Duñach

Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Engràcia Serrallonga Vidal. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

SANT JOAN LES FONTS

Juan Garrido Martínez

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Josefa Domínguez Martínez. Residia a Sant Joan les fonts. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda a la parròquia de Sant Joan les Fonts.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Joan Climent Carreras

Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al cementiri de Santa Coloma de Farners.

SARRIÀ DE TER

Lluïsa Panella Roca

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Pere Teixidor Marcè. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.

VULPELLAC

Antonio Cobaleda Ramírez

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Josefa Paneque Martínez. Residia a Vulpellac. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

