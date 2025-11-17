Necrològiques del 17 de novembre de 2025
BANYOLES
Lluís Font Martí
Ha mort als 72 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al cementiri de Banyoles.
CANET D'ADRI
Narcisa Sala Vila
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Miquel Bosch Sureda. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Cecília de Montcal de Canet d’Adri.
CRUÏLLES
Narcís Bahí Colomer
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maria Jose Horrillo Quintana. Residia a Cruïlles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
FIGUERES
Francisco Morillas Bellido
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Antonia Vázquez Sánchez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
LLERS
Jordi Fontdecaba Prunella
Ha mort als 46 anys. Era casat amb Daniela Castro Iturbide. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Llers.
MEDINYÀ-SANT JULIÀ DE RAMIS
Miguel Álvarez Salido
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Joaquina Cuadrado Fernández. Residia a Medinyà-Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
OLOT
Santi Bastian Duñach
Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Engràcia Serrallonga Vidal. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
SANT JOAN LES FONTS
Juan Garrido Martínez
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Josefa Domínguez Martínez. Residia a Sant Joan les fonts. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda a la parròquia de Sant Joan les Fonts.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Joan Climent Carreras
Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al cementiri de Santa Coloma de Farners.
SARRIÀ DE TER
Lluïsa Panella Roca
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Pere Teixidor Marcè. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.
VULPELLAC
Antonio Cobaleda Ramírez
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Josefa Paneque Martínez. Residia a Vulpellac. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
