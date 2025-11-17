Necrològiques del 18 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Banyoles
Lluís Font Martí
Ha mort als 72 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà a les 12 del migdia, al cementiri de Banyoles.
Besalú
Estrella Llandrich Pujals
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Jordi Masias Batlle. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà dimarts a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Pere de Besalú.
Bordils
Ubaldo Ortega Robledillo
Ha mort als 53anys. Era casat amb Susana Marès Carmona. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Caldes de Malavella
Anita Garcia Rocasalvas
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Esteve Esteva Vendrell i tenia cinc fills. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Medinyà-Sant Julià de Ramis
Miguel Álvarez Salido
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Joaquina Cuadrado Fernández. Residia a Medinyà-Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Olot
Rosa Gurt Pujol
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joan Sala Massegur i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la capella del Cementiri municipal d’Olot.
Riudellots de la Selva
Cinta Garceso Padilla
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Higinio López Muñoz. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Riudellots de la Selva.
Roses
Elena Gómez Pérez
Ha mort als 61 anys. Era soltera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Roses.
Òscar García Lacuesta
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Elisabet Pujol Sauri. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.
Salt
Joan Font Figueras
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Paretas Ros. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Joan les Fonts
Carme Mayà Darné
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Heli Castrillo Herrero i tenia una filla. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 12 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.
Sant Hilari Sacalm
Ana Marinho de Bessa da Cunha
Ha mort als 74 anys. Era casada amb Manuel Vieira Da Cunha. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
Vulpellac
Antonio Cobaleda Ramírez
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Josefa Paneque Martínez. Residia a Vulpellac. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta