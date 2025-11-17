Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 18 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Lluís Font Martí

Ha mort als 72 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà a les 12 del migdia, al cementiri de Banyoles.

Besalú

Estrella Llandrich Pujals

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Jordi Masias Batlle. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà dimarts a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Pere de Besalú.

Bordils

Ubaldo Ortega Robledillo

Ha mort als 53anys. Era casat amb Susana Marès Carmona. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Caldes de Malavella

Anita Garcia Rocasalvas

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Esteve Esteva Vendrell i tenia cinc fills. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.

Medinyà-Sant Julià de Ramis

Miguel Álvarez Salido

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Joaquina Cuadrado Fernández. Residia a Medinyà-Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Olot

Rosa Gurt Pujol

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joan Sala Massegur i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la capella del Cementiri municipal d’Olot.

Riudellots de la Selva

Cinta Garceso Padilla

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Higinio López Muñoz. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Riudellots de la Selva.

Roses

Elena Gómez Pérez

Ha mort als 61 anys. Era soltera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Roses.

Òscar García Lacuesta

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Elisabet Pujol Sauri. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.

Salt

Joan Font Figueras

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Paretas Ros. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Joan les Fonts

Carme Mayà Darné

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Heli Castrillo Herrero i tenia una filla. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 12 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.

Sant Hilari Sacalm

Ana Marinho de Bessa da Cunha

Ha mort als 74 anys. Era casada amb Manuel Vieira Da Cunha. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

Vulpellac

Antonio Cobaleda Ramírez

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Josefa Paneque Martínez. Residia a Vulpellac. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

