Necrològiques del 19 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Bordils
Joan Vila Oliver
Ha mort als 74 anys. Era vidu d’Anna Maria Giró Vilarnau. Residia a Bordils La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Caldes de Malavella
Anita Garcia Rocasalvas
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Esteve Esteva Vendrell i tenia cinc fills. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Figueres
Rosa Mª Rodríguez Peraferrer
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Santiago Blanch Lanza. Residia a Figueres. La cerimònia serà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Girona
Teresa Iglesias Palomeras
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Llorenç Juher Manjarin. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.
Olot
Dolors Puig Arimany
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Agustí Masó Nogué. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Eric Cano Romero
Ha mort als 24 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la basílica de Sant Esteve d’Olot.
Riudellots de la Selva
Cinta Garceso Padilla
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Higinio López Muñoz. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Riudellots de la Selva.
Roses
Òscar García Lacuesta
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Elisabet Pujol Sauri. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.
Salt
Joan Font Figueras
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Paretas Ros. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Esteve de Guialbes
Fonso Mayolas Coll
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Montserrat Sais Casademont. Residia a Sant Esteve de Guialbes. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls.
Sant Hilari Sacalm
Ana Marinho de Bessa da Cunha
Ha mort als 74 anys. Era casada amb Manuel Vieira Da Cunha. Residia a Sant Hilari Sacalm.
La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
Sarrià de Ter
Martí Oliveras Teixidor
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Pilar Culubret Amat. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sarrià de Ter.
Vilobí d’Onyar
Joan Cornellà Clopés
Ha mort als 90 anys. Era casat amb M. Teresa Roquer Busquets. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.
