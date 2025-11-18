Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 19 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Bordils

Joan Vila Oliver

Ha mort als 74 anys. Era vidu d’Anna Maria Giró Vilarnau. Residia a Bordils La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Caldes de Malavella

Anita Garcia Rocasalvas

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Esteve Esteva Vendrell i tenia cinc fills. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.

Figueres

Rosa Mª Rodríguez Peraferrer

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Santiago Blanch Lanza. Residia a Figueres. La cerimònia serà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Girona

Teresa Iglesias Palomeras

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Llorenç Juher Manjarin. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.

Olot

Dolors Puig Arimany

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Agustí Masó Nogué. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Eric Cano Romero

Ha mort als 24 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la basílica de Sant Esteve d’Olot.

Riudellots de la Selva

Cinta Garceso Padilla

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Higinio López Muñoz. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Riudellots de la Selva.

Roses

Òscar García Lacuesta

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Elisabet Pujol Sauri. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.

Salt

Joan Font Figueras

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Paretas Ros. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Esteve de Guialbes

Fonso Mayolas Coll

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Montserrat Sais Casademont. Residia a Sant Esteve de Guialbes. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls.

Sant Hilari Sacalm

Ana Marinho de Bessa da Cunha

Ha mort als 74 anys. Era casada amb Manuel Vieira Da Cunha. Residia a Sant Hilari Sacalm.

La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

Sarrià de Ter

Martí Oliveras Teixidor

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Pilar Culubret Amat. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sarrià de Ter.

Vilobí d’Onyar

Joan Cornellà Clopés

Ha mort als 90 anys. Era casat amb M. Teresa Roquer Busquets. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents