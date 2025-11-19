Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 20 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Calonge

Juan Mahedero García

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Basilia Peran Hernandez. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Calonge.

Cassà de la Selva

Maria Banal Elias

Ha mort als 92 anys. Era casada amb Josep Esgleyes Ribas. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.

Figueres

Rosa Mª Rodríguez Peraferrer

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Santiago Blanch Lanza. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Girona

Clara Reig Massó

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francesc Cabruja Font. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Àngel Vilar Comas

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Herminia Llobet Molinas. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

Les Escaules

Maria Carmen Fernandez Hoyos · «Mari»

Ha mort als 69 anys. Era soltera. Residia a les Escaules. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Les Planes d’Hostoles

Carme Macià Casals

Ha mort als 96 anys. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà dijous, a 3/4 de 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Llers

Martí Duran i Grabuleda

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Enrica Giralt i Badosa. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Lloret de Mar

Joan Cañis Aris

Ha mort als 84 anys. Era casat amb María Boada Oliveras. Residia Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.

Juan Miguel García Sánchez

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Gloria García Muñoz. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 2 del migdia, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

Navata

Pere Ayats Costa

Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Angelina Abellí Ripoll. Residia a Navata. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Olot

Eric Cano Romero

Ha mort als 24 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la basílica de Sant Esteve d’Olot.

Sant Feliu de Guíxols

Carmen Santillana Garcia de Mora

Ha mort als 103 anys. Era vídua de Lorenzo Morales Marquez. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Santa Coloma de Farners

Joan Bellvehí Alou

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Negre Geli. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Vilafant

Josep Cabañó i Castañé

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Anna Serra. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

