Necrològiques del 21 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Breda
Inocente Casado Guisado
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Montserrat Amargant Casellas. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Breda.
Flaçà
Esteve Sureda Condom
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Carmen Solà Puig. Residia a Flaçà. La cerimònia serà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.
Ana Payan Villegas
Ha mort als 73 anys. Era vídua de Juan López Martínez. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Girona
Pere Figueras i Garrigolas
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Isabel Oller i Carreras. Residia a Girona. La cerimònia serà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Jordi Torroella Martínez
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Carmen Feijoo Ledo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Jordi Riera Artigas
Ha mort als 65 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Palau Sator.
L’Escala
Joan Carreras Bech
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Maria Henriod Plaza. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant pere de l’Escala.
Olot
Martí Masdeu Seguí
Ha mort als 99 anys. Era vidu de Maria Pujol Anglada. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Sant Hilari Sacalm
Maria Garriga Miralpeix
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Delfín Prat Bayé. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
Vilafant
Josep Cabañó i Castañé
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Anna Serra. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós