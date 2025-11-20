Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 21 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Breda

Inocente Casado Guisado

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Montserrat Amargant Casellas. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Breda.

Flaçà

Esteve Sureda Condom

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Carmen Solà Puig. Residia a Flaçà. La cerimònia serà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà.

Ana Payan Villegas

Ha mort als 73 anys. Era vídua de Juan López Martínez. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Girona

Pere Figueras i Garrigolas

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Isabel Oller i Carreras. Residia a Girona. La cerimònia serà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Jordi Torroella Martínez

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Carmen Feijoo Ledo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Jordi Riera Artigas

Ha mort als 65 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Palau Sator.

L’Escala

Joan Carreras Bech

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Maria Henriod Plaza. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant pere de l’Escala.

Olot

Martí Masdeu Seguí

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Maria Pujol Anglada. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Sant Hilari Sacalm

Maria Garriga Miralpeix

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Delfín Prat Bayé. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

Vilafant

Josep Cabañó i Castañé

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Anna Serra. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents