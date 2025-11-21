Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 22 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Joan Planas Serramontmany

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Palomera Puigverd. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Pere Palmada Gusó

Ha mort als 98 anys. Era casat amb Teresa Badia Uson. Residia a Banyoles La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Breda

Josep Goñi Comas

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Assumpte Sarsanach Perarnau. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Breda.

Estanyol

Maria Lourdes Francisco Serra

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Xandrich Viladevall. Residia a Estanyol. La cerimònia serà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu d’Estanyol.

Figueres

Paquita Montserrat Casademont

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Eloi Borràs Ferrer. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Fortià

Màlio Sánchez Cabada

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Celia Sánchez López. Residia a Fontcoberta. La cerimònia serà dissabte, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

Flaçà

Ana Payan Villegas

Ha mort als 73 anys. Era vídua de Juan López Martínez. Residia a Flaçà. La cerimònia serà dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Girona

Ramon Galià Burkhardt

Ha mort als 89 anys. Era vidu. Residia a Girona. La cerimònia serà dissbte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.

Francesca Anglada Vigué

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Ignacio Bonnin Valls. Residia a Girona. La cerimònia serà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

Joaquín Loras Fran

Ha mort als 73 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Maria Teresa Dotras Estartús

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jordi Masgrau Boschmonar. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Jordi Riera Artigas

Ha mort als 65 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Palau Sator.

La Vall de Bianya

Santi Reixach Garriga

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Imma Carré Bassagañas. Residia a la Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà diumenge, a l’1 del migdia, a la parròquia de Sant Josep Obrer de La Canya.

Llançà

Isa Garrido Bermúdez

Ha mort als 58 anys. Era casada amb Fernando Balmón. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Llançà.

Lloret de Mar

Carmen Arjona Codina

Ha mort als 103 anys. Era vídua d’Antonio Ariza Baños. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia serà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.

Sant Hilari Sacalm

Maria Garriga Miralpeix

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Delfín Prat Bayé. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia serà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

