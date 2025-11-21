Necrològiques del 22 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Banyoles
Joan Planas Serramontmany
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Palomera Puigverd. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Pere Palmada Gusó
Ha mort als 98 anys. Era casat amb Teresa Badia Uson. Residia a Banyoles La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Breda
Josep Goñi Comas
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Assumpte Sarsanach Perarnau. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Breda.
Estanyol
Maria Lourdes Francisco Serra
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Xandrich Viladevall. Residia a Estanyol. La cerimònia serà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu d’Estanyol.
Figueres
Paquita Montserrat Casademont
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Eloi Borràs Ferrer. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Fortià
Màlio Sánchez Cabada
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Celia Sánchez López. Residia a Fontcoberta. La cerimònia serà dissabte, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
Flaçà
Ana Payan Villegas
Ha mort als 73 anys. Era vídua de Juan López Martínez. Residia a Flaçà. La cerimònia serà dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Girona
Ramon Galià Burkhardt
Ha mort als 89 anys. Era vidu. Residia a Girona. La cerimònia serà dissbte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.
Francesca Anglada Vigué
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Ignacio Bonnin Valls. Residia a Girona. La cerimònia serà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
Joaquín Loras Fran
Ha mort als 73 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Maria Teresa Dotras Estartús
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jordi Masgrau Boschmonar. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Jordi Riera Artigas
Ha mort als 65 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Palau Sator.
La Vall de Bianya
Santi Reixach Garriga
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Imma Carré Bassagañas. Residia a la Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà diumenge, a l’1 del migdia, a la parròquia de Sant Josep Obrer de La Canya.
Llançà
Isa Garrido Bermúdez
Ha mort als 58 anys. Era casada amb Fernando Balmón. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Llançà.
Lloret de Mar
Carmen Arjona Codina
Ha mort als 103 anys. Era vídua d’Antonio Ariza Baños. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia serà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.
Sant Hilari Sacalm
Maria Garriga Miralpeix
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Delfín Prat Bayé. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia serà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
