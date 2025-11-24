Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 24 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Girona
Mercè Mascort Bosch

Pere Ginesta Flagàs

Amer

Xavi Clarà Roura

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Dolors Espuña Pagès. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sta. Maria d’Amer.

Anglès

Maria Lluïsa Ramió Abulí

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Pere Soler Font. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.

Bescanó

Dolors Cugat Bosch

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Josep Canals Nogué. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Calonge

Perina Selleri Poli

Ha mort als 81 anys. Tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Figueres

Paquita Montserrat Casademont

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Eloi Borràs Ferrer i tenia dues filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Antonio Llauradó Jiménez

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Montserrat Vilanova Forcada i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Girona

Joaquín Rodríguez García

Ha mort als 77 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Pere Malagelada Juhé

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Mercè Duch Serra i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Girona.

L'Escala

Jesús Salip Dènia

Ha mort als 63 anys. Era solter. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Les Planes d'Hostoles

Maria Llover March

Ha mort als 107 anys. Era vídua de Josep Sitjà Noguer i tenia dos fills. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Cristòfol de les Planes.

Olot

Teresita Palomeras Nogué

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Bartomeu Badosa Roura i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Roc d’Olot.

Maria del Tura Serra Colomer

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Segura Cànovas i tenia tres filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

Palafrugell

Eduard Corp Pascual

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Rosa Maria Posadas Roig. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

Palamós

Josep Sala Serra

Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Antònia Nicolau Radresa. Residia a Palamós.

Quart

Pere Ginesta Falgàs

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Mercè Madruga Mateo. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Salt

Emília Molins Bosch

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joaquim Puig Puig. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.

Sant Pere Pescador

Ángel Casero Alejo

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Rodríguez Fernández i tenia tres fills. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

Vilafant

Ramón Ventura Benages

Ha mort als 92 anys. Era casat amb M. Lluïsa Bosqued Sancho i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

Vilobí d'Onyar

Elena Rodríguez Font

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Maria Pascual Sanmartí i tenia tres fills. Residia a Vilobí d’Onyar.

