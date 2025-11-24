Necrològiques del 24 de novembre de 2025
Amer
Xavi Clarà Roura
Ha mort als 66 anys. Era casat amb Dolors Espuña Pagès. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sta. Maria d’Amer.
Anglès
Maria Lluïsa Ramió Abulí
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Pere Soler Font. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.
Bescanó
Dolors Cugat Bosch
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Josep Canals Nogué. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Calonge
Perina Selleri Poli
Ha mort als 81 anys. Tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Figueres
Paquita Montserrat Casademont
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Eloi Borràs Ferrer i tenia dues filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Antonio Llauradó Jiménez
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Montserrat Vilanova Forcada i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Girona
Joaquín Rodríguez García
Ha mort als 77 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Pere Malagelada Juhé
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Mercè Duch Serra i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Girona.
L'Escala
Jesús Salip Dènia
Ha mort als 63 anys. Era solter. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Les Planes d'Hostoles
Maria Llover March
Ha mort als 107 anys. Era vídua de Josep Sitjà Noguer i tenia dos fills. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Cristòfol de les Planes.
Olot
Teresita Palomeras Nogué
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Bartomeu Badosa Roura i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Roc d’Olot.
Maria del Tura Serra Colomer
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Segura Cànovas i tenia tres filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.
Palafrugell
Eduard Corp Pascual
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Rosa Maria Posadas Roig. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
Palamós
Josep Sala Serra
Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Antònia Nicolau Radresa. Residia a Palamós.
Quart
Pere Ginesta Falgàs
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Mercè Madruga Mateo. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Salt
Emília Molins Bosch
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joaquim Puig Puig. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.
Sant Pere Pescador
Ángel Casero Alejo
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Rodríguez Fernández i tenia tres fills. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
Vilafant
Ramón Ventura Benages
Ha mort als 92 anys. Era casat amb M. Lluïsa Bosqued Sancho i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
Vilobí d'Onyar
Elena Rodríguez Font
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Maria Pascual Sanmartí i tenia tres fills. Residia a Vilobí d’Onyar.
