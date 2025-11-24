Necrològiques del 25 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Anglès
María Jorquera García
Ha mort als 94 anys. Era vÍduA. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori de Salt.
Banyoles
Joan Puigdemont Vilanova
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Àngels Abad Arbussé. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles
Cervià de Ter
Natividad Moreno Jerez
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joan Pujol Plujà. Residia a Cervià de Ter. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Cervià de Ter.
Maià de Montcal
Francisca Punsí Arxé
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Paulino Viñas Oliveras. Residia a Maià de Montcal. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Maià de Montcal
Olot
Maria del Tura Serra Colomer
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Segura Cànovas i tenia tres filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.
Palafrugell
Eduard Corp Pascual
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Rosa Maria Posadas Roig. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
Pontós
Josep Gironell Mestres
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Mª Teresa Pou Berenguer i tenia dues filles. Residia a Pontós. La cerimònia se celebrarà dmecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Pontós.
Sant Jaume de Llierca
Maria Davesa Vergés
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Rafel Abel Dorca i tenia un fill. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Jaume de Llierca..
Vilafant
Ramón Ventura Benages
Ha mort als 92 anys. Era casat amb M. Lluïsa Bosqued Sancho i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració