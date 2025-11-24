Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 25 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Anglès

María Jorquera García

Ha mort als 94 anys. Era vÍduA. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori de Salt.

Banyoles

Joan Puigdemont Vilanova

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Àngels Abad Arbussé. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles

Cervià de Ter

Natividad Moreno Jerez

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joan Pujol Plujà. Residia a Cervià de Ter. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Cervià de Ter.

Maià de Montcal

Francisca Punsí Arxé

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Paulino Viñas Oliveras. Residia a Maià de Montcal. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Maià de Montcal

Olot

Maria del Tura Serra Colomer

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Segura Cànovas i tenia tres filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

Palafrugell

Eduard Corp Pascual

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Rosa Maria Posadas Roig. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

Pontós

Josep Gironell Mestres

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Mª Teresa Pou Berenguer i tenia dues filles. Residia a Pontós. La cerimònia se celebrarà dmecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Pontós.

Sant Jaume de Llierca

Maria Davesa Vergés

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Rafel Abel Dorca i tenia un fill. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Jaume de Llierca..

Vilafant

Ramón Ventura Benages

Ha mort als 92 anys. Era casat amb M. Lluïsa Bosqued Sancho i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

TEMES

