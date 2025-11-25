Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 26 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Herminia Llobet Molinas

Herminia Llobet Molinas

BLANES

Edelmira Hernández Guerrero

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Manuel Terrero Ortiz. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

L’ARBRE SEC – VENTALLÓ

Joan Guixeras Domènech

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Dolors Soler Pagès i tenia 2 fills. Residia a l’Arbre Sec – Ventalló. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Valveralla de Ventalló.

LES PLANES D'HOSTOLES

Robert Franch Roca

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Lourdes Aiguabella Puigdemont i tenia dos fills. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.

OLOT

Rafel Iglesias Clota

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Bassagaña Pijoan i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Roc d’Olot.

Encarnació Planagumà Giralt

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Bassagañas Giralt i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Lourdes Soler Coll

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Isidre Padrosa Costa i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

ORDIS

Josefa López Galván

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Francisco García Pichaco i tenia un fill. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

PALAMÓS

Gregorio Molina Ruiz

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Juana Zamora Martin. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

PONTÓS

Josep Gironell Mestres

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Mª Teresa Pou Berenguer i tenia dues filles. Residia a Pontós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Pontós.

PORTBOU

Enrique Porcar Ibáñez

Ha mort als 98 anys. Era casat amb Mª Teresa Ardevol Jaqués. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

ROSES

Juan Jesús Aznar del Águila

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Ana Maria Bartoll Buj. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Roses.

SALT

Jaquelina Mallart Pairet

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pedro Gómez Castellano. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Jaume de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Modest Massallé Guitart

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Montserrat Feliu Barnés i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

TEMES

