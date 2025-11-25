Necrològiques del 26 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
BLANES
Edelmira Hernández Guerrero
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Manuel Terrero Ortiz. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
L’ARBRE SEC – VENTALLÓ
Joan Guixeras Domènech
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Dolors Soler Pagès i tenia 2 fills. Residia a l’Arbre Sec – Ventalló. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Valveralla de Ventalló.
LES PLANES D'HOSTOLES
Robert Franch Roca
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Lourdes Aiguabella Puigdemont i tenia dos fills. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.
OLOT
Rafel Iglesias Clota
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Bassagaña Pijoan i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Roc d’Olot.
Encarnació Planagumà Giralt
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Bassagañas Giralt i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Lourdes Soler Coll
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Isidre Padrosa Costa i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
ORDIS
Josefa López Galván
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Francisco García Pichaco i tenia un fill. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
PALAMÓS
Gregorio Molina Ruiz
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Juana Zamora Martin. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
PONTÓS
Josep Gironell Mestres
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Mª Teresa Pou Berenguer i tenia dues filles. Residia a Pontós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Pontós.
PORTBOU
Enrique Porcar Ibáñez
Ha mort als 98 anys. Era casat amb Mª Teresa Ardevol Jaqués. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
ROSES
Juan Jesús Aznar del Águila
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Ana Maria Bartoll Buj. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Roses.
SALT
Jaquelina Mallart Pairet
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pedro Gómez Castellano. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Jaume de Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Modest Massallé Guitart
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Montserrat Feliu Barnés i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica