Necrològiques del 27 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Carme Perpinà i Pérez

Conxita Comas Grabalosa

Mn. Pere Travesa i Xiberta

Mn. Pere Travesa i Xiberta

Va néixer a Canet de Mar el 25 de febrer de 1927. Després de fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona fou ordenat prevere a l’església del monestir de sant Esteve de Banyoles l’1 de juliol de 1951. Va exercir el ministeri sacerdotal com a vicari a les parròquies de Torroella de Montgrí i Llers, primer, i més tard, a Canet de Mar, juntament amb la capellania del santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia. El 1955 fou nomenat regent de Llers d’on, el 1957, en fou l’ecònom i, del 1985 al 2009, el rector. Durant tot aquest període també fou, del 1974 al 1978, arxipreste de l’arxiprestat de la perifèria de la ciutat de Figueres; del 1977 al 1985, encarregat d’Ordis; del 1984 al 1987, arxipreste de l’arxiprestat de la Salut de Terrades; del 1986 al 2009, rector de les Escaules; del 1987 al 1991, rector de Biure i del 1987 al 2009, també rector de Pont de Molins. Del 2009 al 2022, fou el capellà del santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar i el 2019 se’l nomenà membre del Patronat de la Pia Fundació Autònoma Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar. Des del 2022 residia a la residència sacerdotal «Bisbe Sivilla» de Girona.

Ha mort a Girona el 26 de novembre de 2025.

ANGLÈS

Loreto Comas Busquets

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Joan Blanch Puigdemont. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.

BÀSCARA

Dolors Casellas Ligora

Ha mort als 69 anys. Era casada amb Miquel Riera Geli i tenia 5 fills. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Bàscara.

BESALÚ

Delfina Portas Ayats

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Jacint Riu Prujà. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al Monestir de Sant Pere de Besalú.

BLANES

Francisco Florido Rey

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Carmen Muñoz Duarte. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Blanes.

Miquel Roca Cuní

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Carmen Relat Pons. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

BORDILS

Ferran Poch Vila

Ha mort als 78 anys. Era solter. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, tanatori de Girona.

BREDA

Ana Blanco Mendoza

Ha mort als 83 anys. Era casada amb Isidro Basi Roura. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Breda.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Paula Botello Sánchez

Ha mort als 74 anys. Era vídua de Fernando García Sánchez i tenia 2 fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.

LA CELLERA DE TER

Miguel Pacheco Luque

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Queralta Lechado. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de La Cellera de Ter.

LLAGOSTERA

Gabriel Turon Solà

Ha mort als 60 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Llagostera.

FIGUERES

Maria Guillén Gómez

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Antonio García Fernández i tenia 3 filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Joan Pararols Pujiula

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Kelin Maria Aguilera Aguilera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora Girona.

L’ARBRE SEC - VENTALLÓ

Joan Guixeras Domènech

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Dolors Soler Pagès i tenia 2 fills. Residia a l’Arbre Sec - Ventalló. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Valveralla de Ventalló.

PALAMÓS

Gregorio Molina Ruiz

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Juana Zamora Martin. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

PONT DE MOLINS

Pere Juncarol Vergés

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Eleonor Heras Pagès. Residia a Pont de Molins. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.

PORTBOU

Enrique Porcar Ibáñez

Ha mort als 98 anys. Era casat amb Mª Teresa Ardevol Jaqués. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la Funerària Àltima de Figueres.

ROSES

Juan Jesús Aznar del Águila

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Ana Maria Bartoll Buj. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Roses.

SALT

Conxita Comas Grabalosa

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Antonio Castañé Panella. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Sant Cugat de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Modest Massallé Guitart

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Montserrat Feliu Barnés i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SETCASES

Carme Perpiñà i Pérez

Ha mort als 62 anys. Era casada. Residia a Setcases. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Setcases.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Joaquin Leyva Galera

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Rosaria Vicente. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.

