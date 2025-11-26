Necrològiques del 27 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Mn. Pere Travesa i Xiberta
Va néixer a Canet de Mar el 25 de febrer de 1927. Després de fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona fou ordenat prevere a l’església del monestir de sant Esteve de Banyoles l’1 de juliol de 1951. Va exercir el ministeri sacerdotal com a vicari a les parròquies de Torroella de Montgrí i Llers, primer, i més tard, a Canet de Mar, juntament amb la capellania del santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia. El 1955 fou nomenat regent de Llers d’on, el 1957, en fou l’ecònom i, del 1985 al 2009, el rector. Durant tot aquest període també fou, del 1974 al 1978, arxipreste de l’arxiprestat de la perifèria de la ciutat de Figueres; del 1977 al 1985, encarregat d’Ordis; del 1984 al 1987, arxipreste de l’arxiprestat de la Salut de Terrades; del 1986 al 2009, rector de les Escaules; del 1987 al 1991, rector de Biure i del 1987 al 2009, també rector de Pont de Molins. Del 2009 al 2022, fou el capellà del santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar i el 2019 se’l nomenà membre del Patronat de la Pia Fundació Autònoma Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar. Des del 2022 residia a la residència sacerdotal «Bisbe Sivilla» de Girona.
Ha mort a Girona el 26 de novembre de 2025.
ANGLÈS
Loreto Comas Busquets
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Joan Blanch Puigdemont. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.
BÀSCARA
Dolors Casellas Ligora
Ha mort als 69 anys. Era casada amb Miquel Riera Geli i tenia 5 fills. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Bàscara.
BESALÚ
Delfina Portas Ayats
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Jacint Riu Prujà. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al Monestir de Sant Pere de Besalú.
BLANES
Francisco Florido Rey
Ha mort als 66 anys. Era casat amb Carmen Muñoz Duarte. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Blanes.
Miquel Roca Cuní
Ha mort als 88 anys. Era vidu de Carmen Relat Pons. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
BORDILS
Ferran Poch Vila
Ha mort als 78 anys. Era solter. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, tanatori de Girona.
BREDA
Ana Blanco Mendoza
Ha mort als 83 anys. Era casada amb Isidro Basi Roura. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Breda.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Paula Botello Sánchez
Ha mort als 74 anys. Era vídua de Fernando García Sánchez i tenia 2 fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.
LA CELLERA DE TER
Miguel Pacheco Luque
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Queralta Lechado. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de La Cellera de Ter.
LLAGOSTERA
Gabriel Turon Solà
Ha mort als 60 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Llagostera.
FIGUERES
Maria Guillén Gómez
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Antonio García Fernández i tenia 3 filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Joan Pararols Pujiula
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Kelin Maria Aguilera Aguilera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora Girona.
L’ARBRE SEC - VENTALLÓ
Joan Guixeras Domènech
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Dolors Soler Pagès i tenia 2 fills. Residia a l’Arbre Sec - Ventalló. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Valveralla de Ventalló.
PALAMÓS
Gregorio Molina Ruiz
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Juana Zamora Martin. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
PONT DE MOLINS
Pere Juncarol Vergés
Ha mort als 88 anys. Era vidu de Eleonor Heras Pagès. Residia a Pont de Molins. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.
PORTBOU
Enrique Porcar Ibáñez
Ha mort als 98 anys. Era casat amb Mª Teresa Ardevol Jaqués. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la Funerària Àltima de Figueres.
ROSES
Juan Jesús Aznar del Águila
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Ana Maria Bartoll Buj. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Roses.
SALT
Conxita Comas Grabalosa
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Antonio Castañé Panella. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Sant Cugat de Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Modest Massallé Guitart
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Montserrat Feliu Barnés i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SETCASES
Carme Perpiñà i Pérez
Ha mort als 62 anys. Era casada. Residia a Setcases. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Setcases.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Joaquin Leyva Galera
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Rosaria Vicente. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.
