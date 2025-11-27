Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 28 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques







Pilar Síver Bueso



Joan Masó Albertí



ARBÚCIES

Angelina Pèlach Carandell

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Garolera Fontané. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori d’Arbúcies.

Pilar Pagès Costa

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Jaume Galceran Cuminal. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

BEGUR

Carmen Olivera Millaruelo

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Casademont Tubert. Residia a Begur.

BLANES

Josep Maria Geremias Roqueta

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Ángela Ramírez Barranco. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Blanes.

Miquel Roca Cuní

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Carmen Relat Pons. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Alberto García Becerra

Ha mort als 54 anys. Era casat amb Jacqueline Pot Ramos i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.

FIGUERES

Daniel Fernández Santana

Ha mort als 24 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Àltima de Figueres.

Maria Consolación Montblanch Moral “Chelo”

Ha mort als 69 anys. Era casada amb Albert Sarroca i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Àltima de Figueres.

Maria Guillén Gómez

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Antonio García Fernández i tenia tres filles. Residia a Figueres. La cerimònia es va celebrar ahir dijous, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Jaime Corominas Juviña

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Carmen Sabater Castañer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Girona.

Joan Masó Albertí

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Juani García de Garcís. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori de Salt.

Manolo López García

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Margarita López García. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori de Girona.

Pilar Síver Bueso

Ha mort als 81 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.

LA CELLERA DE TER

Miguel Pacheco Luque

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Queralta Lechado. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de La Cellera de Ter.

LLAGOSTERA

Gabriel Turon Solà

Ha mort als 60 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Llagostera.

LLANÇÀ

Josep Fuentes Serrano

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Llum Vila Tolsanas. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.

MONT-RAS

Jose Robles Fernández

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carmen Dotes Rosillo. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve de Mont-ras.

OLOT

Albert Aranda Casulà

Ha mort als 55 anys. Era casat amb Sara Masanella Rubio i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

SALT

Conxita Comas Grabalosa

Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Antonio Castañé Panella. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Sant Cugat de Salt.

