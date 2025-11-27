Necrològiques del 28 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest divendres
ARBÚCIES
Angelina Pèlach Carandell
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Garolera Fontané. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori d’Arbúcies.
Pilar Pagès Costa
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Jaume Galceran Cuminal. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
BEGUR
Carmen Olivera Millaruelo
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Casademont Tubert. Residia a Begur.
BLANES
Josep Maria Geremias Roqueta
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Ángela Ramírez Barranco. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Blanes.
Miquel Roca Cuní
Ha mort als 88 anys. Era vidu de Carmen Relat Pons. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Alberto García Becerra
Ha mort als 54 anys. Era casat amb Jacqueline Pot Ramos i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.
FIGUERES
Daniel Fernández Santana
Ha mort als 24 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Àltima de Figueres.
Maria Consolación Montblanch Moral “Chelo”
Ha mort als 69 anys. Era casada amb Albert Sarroca i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Àltima de Figueres.
Maria Guillén Gómez
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Antonio García Fernández i tenia tres filles. Residia a Figueres. La cerimònia es va celebrar ahir dijous, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Jaime Corominas Juviña
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Carmen Sabater Castañer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Girona.
Joan Masó Albertí
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Juani García de Garcís. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori de Salt.
Manolo López García
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Margarita López García. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori de Girona.
Pilar Síver Bueso
Ha mort als 81 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.
LA CELLERA DE TER
Miguel Pacheco Luque
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Queralta Lechado. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de La Cellera de Ter.
LLAGOSTERA
Gabriel Turon Solà
Ha mort als 60 anys. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Llagostera.
LLANÇÀ
Josep Fuentes Serrano
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Llum Vila Tolsanas. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.
MONT-RAS
Jose Robles Fernández
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carmen Dotes Rosillo. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve de Mont-ras.
OLOT
Albert Aranda Casulà
Ha mort als 55 anys. Era casat amb Sara Masanella Rubio i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
SALT
Conxita Comas Grabalosa
Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Antonio Castañé Panella. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Sant Cugat de Salt.
