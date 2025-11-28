Necrològiques del 29 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Arbúcies
Angelina Pèlach Carandell
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Garolera Fontané. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori d’Arbúcies.
Enriqueta Valls Bonet
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Tomàs Maynou Banti. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
Llucieta Ferrer Planas
Ha mort als 70 anys. Era casada amb Joan Casadevall Terrades. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
Bescanó
Baldiri Torras i Farrés
Ha mort als 69 anys. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Llorenç de Bescanó.
Blanes
Pere Olivella Pascual
Ha mort als 72 anys. Era solter. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dissabte, a la 1 del migdia, al tanatori de Blanes.
Castelló d'Empúries
Alberto García Becerra
Ha mort als 54 anys. Era casat amb Jacqueline Pot Ramos i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Rosa Soler Costa
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Malla Ribera i tenia un fill. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Figueres
Daniel Fernández Santana
Ha mort als 24 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Àltima de Figueres.
Girona
Jaime Corominas Juviña
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Carmen Sabater Castañer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Girona.
Maria Cabañó Quintana
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Recaredo Rotllan Pagès. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 9 del matí, a la parròquia Sant Josep de Girona.
Maria Villar Puntí
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Miquel Pujolar Pijoan. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.
Pilar Síver Bueso
Ha mort als 81 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.
Maçanet de la Selva
Hortensia Presumido Gómez
Ha mort als 74 anys. Era vídua de Amador Raposo Méndez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Maçanet de la Selva.
Pilar San Pedro García
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Tapia Jiménez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Palafrugell
Flora Garcia Oliveras
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Barnils Pagès. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Roses
Luigi Galli Bagarotto
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Nieves Giner Valero. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 4 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Roses.
Sant Feliu de Guíxols
M.Teresa Pagès Montfort
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Jordi Viader Serra i tenia tres filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1, a la parròquia del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
