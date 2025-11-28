Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 29 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Arbúcies

Angelina Pèlach Carandell

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Garolera Fontané. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori d’Arbúcies.

Enriqueta Valls Bonet

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Tomàs Maynou Banti. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

Llucieta Ferrer Planas

Ha mort als 70 anys. Era casada amb Joan Casadevall Terrades. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

Bescanó

Baldiri Torras i Farrés

Ha mort als 69 anys. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Llorenç de Bescanó.

Blanes

Pere Olivella Pascual

Ha mort als 72 anys. Era solter. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dissabte, a la 1 del migdia, al tanatori de Blanes.

Castelló d'Empúries

Alberto García Becerra

Ha mort als 54 anys. Era casat amb Jacqueline Pot Ramos i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

Rosa Soler Costa

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Malla Ribera i tenia un fill. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

Figueres

Daniel Fernández Santana

Ha mort als 24 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Àltima de Figueres.

Girona

Jaime Corominas Juviña

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Carmen Sabater Castañer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Girona.

Maria Cabañó Quintana

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Recaredo Rotllan Pagès. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 9 del matí, a la parròquia Sant Josep de Girona.

Maria Villar Puntí

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Miquel Pujolar Pijoan. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.

Pilar Síver Bueso

Ha mort als 81 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.

Maçanet de la Selva

Hortensia Presumido Gómez

Ha mort als 74 anys. Era vídua de Amador Raposo Méndez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Maçanet de la Selva.

Pilar San Pedro García

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Tapia Jiménez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Palafrugell

Flora Garcia Oliveras

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Barnils Pagès. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Roses

Luigi Galli Bagarotto

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Nieves Giner Valero. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 4 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Roses.

Sant Feliu de Guíxols

M.Teresa Pagès Montfort

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Jordi Viader Serra i tenia tres filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1, a la parròquia del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

