Necrològiques del 30 de novembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

FIGUERES

Encarna Montpean Jiménez

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Salvador Torres Santandreu i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.

GIRONA

Maria Villar Puntí

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Miquel Pujolar Pijoan. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.

Margarita Carlos Vilà

Ha mort als 76 anys. Era casada amb Joan Cufí Solà. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LES PLANES D’HOSTOLES

Rosa Serra Faja

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Planellas Grabalosa i tenia una filla. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a l’església parroquial de Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.

L’ESCALA

Josefina Expósito Díaz

Ha mort als 86 anys. Era casada amb Manuel Márquez Rodenas. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.

L’ESTARTIT

Salvi Porqueras Feliu

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Emilia Dalmàs García. Residia a L’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Torroella de Montgrí.

LLAGOSTERA

Encarnación Sabio Diaz

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Alejandro Fernández Vázquez i tenia dos fills. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a l’oratori del tanatori de Llagostera.

MAÇANET DE LA SELVA

Hortensia Presumido Gómez

Ha mort als 74 anys. Era vídua d’Amador Raposo Méndez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Maçanet de la Selva.

OLOT

Isabel Daró Matarrodona

Ha mort als 69 anys. Tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Flora Garcia Oliveras

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Barnils Pagès. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

ROSES

Magdalena Berta Mallol

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Torres Ponsí. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori de Roses.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

M. Teresa Pagès Montfort

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Jordi Viader Serra i tenia tres filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

SANT JOAN LES FONTS

Pere Roca Roig

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Joaquima Riubrugent Comas i tenia tres fills. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Pilar Carreras Berenguer

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manel Herce Becdejú i tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Emília Gironès Castelló

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Josep Fàbregas Bastons. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

