Necrològiques del 30 de novembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
FIGUERES
Encarna Montpean Jiménez
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Salvador Torres Santandreu i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.
GIRONA
Maria Villar Puntí
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Miquel Pujolar Pijoan. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.
Margarita Carlos Vilà
Ha mort als 76 anys. Era casada amb Joan Cufí Solà. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LES PLANES D’HOSTOLES
Rosa Serra Faja
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Planellas Grabalosa i tenia una filla. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a l’església parroquial de Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.
L’ESCALA
Josefina Expósito Díaz
Ha mort als 86 anys. Era casada amb Manuel Márquez Rodenas. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.
L’ESTARTIT
Salvi Porqueras Feliu
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Emilia Dalmàs García. Residia a L’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Torroella de Montgrí.
LLAGOSTERA
Encarnación Sabio Diaz
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Alejandro Fernández Vázquez i tenia dos fills. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a l’oratori del tanatori de Llagostera.
MAÇANET DE LA SELVA
Hortensia Presumido Gómez
Ha mort als 74 anys. Era vídua d’Amador Raposo Méndez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Maçanet de la Selva.
OLOT
Isabel Daró Matarrodona
Ha mort als 69 anys. Tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Flora Garcia Oliveras
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Barnils Pagès. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
ROSES
Magdalena Berta Mallol
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Torres Ponsí. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori de Roses.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
M. Teresa Pagès Montfort
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Jordi Viader Serra i tenia tres filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
SANT JOAN LES FONTS
Pere Roca Roig
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Joaquima Riubrugent Comas i tenia tres fills. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Pilar Carreras Berenguer
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manel Herce Becdejú i tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Emília Gironès Castelló
Ha mort als 88 anys. Era casada amb Josep Fàbregas Bastons. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
