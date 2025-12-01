Necrològiques del 2 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Arbúcies
Montserrat Garcia Sabate
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jordi Sais Juncà. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
Blanes
Torcuato Requena Cobo
Ha mort als 63 anys. Era solter. Residia a Blanes.
Fornells de la Selva
Mercè Vilagràn Fabrellas
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Mateu Colomar. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Fornells de la Selva.
Fortià
Alonso Rosillo Duran
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Brígida Romera Sánchez. Residia a Fortià. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Magda Segués Sans
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Miquel Garcia Palou. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Llers
Rita Vila Cortada
Ha mort als 93 anys. Era casada amb Francisco Devesa Juanola. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Olot
Antoni Codinach Font
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Lluïsa Colldecarrera Millastre. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Riudaura.
Palamós
Emilio Aponte Silva
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Montserrat Pastoret Llinas. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Santa Coloma de Farners
Antònia Serra Climent
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Anicet Figueras Carreras. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
