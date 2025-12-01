Necrològiques de l'1 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
GIRONA
Mila González Morán
Ha mort als 73 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Mercedes Reina Cabrerizo
Ha mort als 85 anys. Era vídua de José Morales Pino. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Magda Segués Sans
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Miquel Garcia Palou. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
L’ESCALA
Josefina Expósito Díaz
Ha mort als 86 anys. Era casada amb Manuel Márquez Rodenas. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.
LLANÇÀ
Gemma Patiño Gispert
Ha mort als 55 anys. Tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Llançà.
OLOT
Isabel Daró Matarrodona
Ha mort als 69 anys. Tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
PALAU-SAVERDERA
Llucieta Turró Buscató
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Miquel Argelés Xatart. Residia a Palau-saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Palau-saverdera.
SANT JOAN LES FONTS
Pere Roca Roig
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Joaquima Riubrugent Comas i tenia tres fills. Residia a Sant Joan les Fonts. L’acte se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Pilar Carreras Berenguer
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manel Herce Becdejú i tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
SANTA CRISTINA D’ARO
Rosa Cantenys Mallol
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Dionis Barti Nadal i tenia tres fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Emília Gironès Castelló
Ha mort als 88 anys. Era casada amb Josep Fàbregas Bastons. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
