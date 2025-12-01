Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'1 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

GIRONA

Mila González Morán

Ha mort als 73 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Mercedes Reina Cabrerizo

Ha mort als 85 anys. Era vídua de José Morales Pino. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Magda Segués Sans

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Miquel Garcia Palou. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

Josefina Expósito Díaz

Ha mort als 86 anys. Era casada amb Manuel Márquez Rodenas. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.

LLANÇÀ

Gemma Patiño Gispert

Ha mort als 55 anys. Tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Llançà.

OLOT

Isabel Daró Matarrodona

Ha mort als 69 anys. Tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

PALAU-SAVERDERA

Llucieta Turró Buscató

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Miquel Argelés Xatart. Residia a Palau-saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Palau-saverdera.

SANT JOAN LES FONTS

Pere Roca Roig

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Joaquima Riubrugent Comas i tenia tres fills. Residia a Sant Joan les Fonts. L’acte se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Pilar Carreras Berenguer

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manel Herce Becdejú i tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SANTA CRISTINA D’ARO

Rosa Cantenys Mallol

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Dionis Barti Nadal i tenia tres fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Emília Gironès Castelló

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Josep Fàbregas Bastons. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

