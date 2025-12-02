Necrològiques del 3 de desembre de 2025
Amer
Maria Vilamitjana Font
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Francesc Tarrés Bellavista. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
Anglès
Jaume Esteba Beulas
Ha mort als 58 anys. Era solter. Residia a Anglès.
Arbúcies
Montserrat Garcia Sabate
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jordi Sais Juncà. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
Castelló d’Empúries
Pilar Brossa Bonal
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Pere Canet Causa i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Figueres
Manuel Puertas Sanchez
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Luisa Ceballos. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Áltima de Figueres.
Girona
Lluís Ferrer Soriano
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Elvira Gui Bou. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal Girona.
Olot
Josep Vilarrasa Llagostera
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Montserrat Ferrés Güell. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Pere Masdevall Oliveras
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Dolors Demiquels Colomer. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí a la parròquia de Sant Roc.
Palamós
Emilio Aponte Silva
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Montserrat Pastoret Llinas. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Salitja-Vilobí d’Onyar
Michèle Carolà Athiel
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joaquim Virolès Aymerich. Residia a Salitja. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda al tanatori Mémora de Girona.
Sant Feliu de Guíxols
Ramonita Pintos Díaz
Ha mort als 89 anys. Era vídua de José María López Cano. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Santa Coloma de Farners
Maria Carme Aleixandri Teixidor
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Jacint Prats Carós. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Torrent
Carmen Sánchez Madriguera
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Ramon Serra Xicota. Residia a Torrent. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
