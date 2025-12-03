Necrològiques del 4 de desembre de 2025
Banyoles
Carmen Ortega Damas
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Simón Luque Sánchez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Joan Nogué Vila
Ha mort als 66 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Blanes
Mercè López Caamaño
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Salvador Rius Roura. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Campdorà, Girona
Manuel Muñoz Onieva
Ha mort als 96 anys. Era vidu d’Iluminada Castillo Lara. Residia a Campdorà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Figueres
Enric Viñas Manuel
Ha mort als 87 anys. Era casat. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
Girona
Consuelo Molinero de Pablo
Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Canet d’Adri.
Juan Repiso Artacho
Ha mort als 91 anys. Era vidu de María Rodríguez Mateo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Emilio Ortiz García
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Montserrat Colomer García. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Llers
Joaquim Bach Bosch
Ha mort als 82 anys. Era solter. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Llers.
Maçanet de la Selva
Tomás García Medina
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Conversión Belinchón Martínez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Olot
Josep Pujol Coll
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Dolors Martín Muñoz. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí a la parròquia de Sant Josep Obrer de la Canya.
Miquel Marcillo Batlle
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Roser Cortés Fernández. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 1/4 de 12 del matí a la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts.
Riudarenes
Josep Hereu Pons
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Maria Carme Bagó Ferrer. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda al tanatori Mémora de Girona.
Salt
Teresa Jou Argeles
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Emili Planella Laverny. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Santa Coloma de Farners
Maria Carme Aleixandri Teixidor
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Jacint Prats Carós. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Domingo Ferrer Solà
Ha mort als 99 anys. Era vidu de Montserrat Cardona Rosselló. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 10 del matí a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Luís Cáceres Galán
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Prades Puig. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Verges
Anna Mitjanas Ferrer
«Nita»
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Lluis Payet Baltazar. Residia a Verges. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Julià de Verges.
Vilajuïga
Paquita Noguera Bosch
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Josep Pujadas Coll. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Vilajuïga.
