Necrològiques del 4 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Juan Echevarría Puig

Juan Echevarría Puig / .

Banyoles

Carmen Ortega Damas

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Simón Luque Sánchez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Joan Nogué Vila

Ha mort als 66 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Blanes

Mercè López Caamaño

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Salvador Rius Roura. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Campdorà, Girona

Manuel Muñoz Onieva

Ha mort als 96 anys. Era vidu d’Iluminada Castillo Lara. Residia a Campdorà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Figueres

Enric Viñas Manuel

Ha mort als 87 anys. Era casat. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

Girona

Consuelo Molinero de Pablo

Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Canet d’Adri.

Juan Repiso Artacho

Ha mort als 91 anys. Era vidu de María Rodríguez Mateo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Emilio Ortiz García

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Montserrat Colomer García. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Llers

Joaquim Bach Bosch

Ha mort als 82 anys. Era solter. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Llers.

Maçanet de la Selva

Tomás García Medina

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Conversión Belinchón Martínez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Olot

Josep Pujol Coll

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Dolors Martín Muñoz. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí a la parròquia de Sant Josep Obrer de la Canya.

Miquel Marcillo Batlle

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Roser Cortés Fernández. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 1/4 de 12 del matí a la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts.

Riudarenes

Josep Hereu Pons

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Maria Carme Bagó Ferrer. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda al tanatori Mémora de Girona.

Salt

Teresa Jou Argeles

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Emili Planella Laverny. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Santa Coloma de Farners

Maria Carme Aleixandri Teixidor

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Jacint Prats Carós. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Domingo Ferrer Solà

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Montserrat Cardona Rosselló. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 10 del matí a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Luís Cáceres Galán

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Prades Puig. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Verges

Anna Mitjanas Ferrer

«Nita»

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Lluis Payet Baltazar. Residia a Verges. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Julià de Verges.

Vilajuïga

Paquita Noguera Bosch

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Josep Pujadas Coll. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Vilajuïga.

