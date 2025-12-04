Necrològiques del 5 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Banyoles
Joan Nogué Vila
Ha mort als 66 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Calonge
Antonia Tinedo Rojas
Ha mort als 62 anys. Era casada amb Valentin Soidan Castro. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Figueres
Clemente Barco Gonzalo
Ha mort als 70 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Consuelo Molinero de Pablo
Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Canet d’Adri.
Juan Repiso Artacho
Ha mort als 91 anys. Era vidu de María Rodríguez Mateo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Víctor Merino Jiménez
Ha mort als 78 anys. Era vidu de Maribel de Pedro Agustí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Maria Lluïsa Anglada Vilanova
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Ramon Bosch Trull. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L’Escala
Maria Riera Estany
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Evaristo Torrent Gispert. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Tours de l’Armentera.
La Bisbal d’Empordà
Emilio Ortiz García
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Montserrat Colomer García. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
La Cellera de Ter
Aurora Suy Isach
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Benet Masferrer Pol. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al cementiri de la Cellera de Ter.
Olot
Maria Àngels Codony Ventura
Ha mort als 64 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Rosendo Pérez Pachon
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Julia Jurado Carrion. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Pont de Molins
Teresa Serra Costa
«Teresita»
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Florencio Ferández Fernández. Residia a Pont de Molins. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Roses
Francisco Contreras Mateo
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Teresa Lara Ruiz. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.
