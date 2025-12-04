Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 5 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Joan Nogué Vila

Ha mort als 66 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Calonge

Antonia Tinedo Rojas

Ha mort als 62 anys. Era casada amb Valentin Soidan Castro. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Figueres

Clemente Barco Gonzalo

Ha mort als 70 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Consuelo Molinero de Pablo

Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Canet d’Adri.

Juan Repiso Artacho

Ha mort als 91 anys. Era vidu de María Rodríguez Mateo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Víctor Merino Jiménez

Ha mort als 78 anys. Era vidu de Maribel de Pedro Agustí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Maria Lluïsa Anglada Vilanova

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Ramon Bosch Trull. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’Escala

Maria Riera Estany

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Evaristo Torrent Gispert. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Tours de l’Armentera.

La Bisbal d’Empordà

Emilio Ortiz García

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Montserrat Colomer García. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

La Cellera de Ter

Aurora Suy Isach

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Benet Masferrer Pol. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al cementiri de la Cellera de Ter.

Olot

Maria Àngels Codony Ventura

Ha mort als 64 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Rosendo Pérez Pachon

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Julia Jurado Carrion. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Pont de Molins

Teresa Serra Costa

«Teresita»

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Florencio Ferández Fernández. Residia a Pont de Molins. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Roses

Francisco Contreras Mateo

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Teresa Lara Ruiz. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents