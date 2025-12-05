Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 6 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Banyoles

Salvador Saballs Bustins

Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Pere Bech Palol

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Elisa Bach Fernando. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Begur

Léo Billeter

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Charlotte Helene Billeter. Resida a Begur. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Caldes de Malavella

Rosa Cloquell Casanovas

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Sixto Sánchez Fresneda. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Calonge

Antonia Tinedo Rojas

Ha mort als 62 anys. Era casada amb Valentin Soidan Castro. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Castellfollit de la Roca

Marcel·la Pujolar Brosa

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joaquim Olivet Sala. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Salvador de Castellfollit de la Roca.

Figueres

Mª Victoria San Román Ventosa

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Juli Molons Doñate. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Girona

Isabel Martínez Marquina

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Ricardo Panades de la Hoz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Segunda Fontao Pereira

Ha mort als 89 anys. Era vídua de José Rodríguez García. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L’Escala

Maria Riera Estany

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Evaristo Torrent Gispert. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Tours de l’Armentera.

Les Planes d’Hostoles

Maria Boix Llach

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Bartomeu Bosch Vergés. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.

Olot

Dolores Sierra García

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Francesc Guitart Planagumà. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Trinitat Jou Pujol

Ha mort als 101 anys. Era vídua de Joan Massegur Turón. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palau-Saverdera

Manuel Galloso Bello

Ha mort als 76 anys. Residia a Palau-Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Sant Esteve d’en Bas

Anna Maria Presti

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Luciano Principini. Residia a Sant Esteve d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Esteve d’en Bas.

Santa Coloma de Farners

Pepita Albó Vitlloch

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Boada Maynou. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Vilamalla

Antonio Pastor Gutiérrez

Ha mort als 87 anys. Era vidu d’Encarnación Moreno Cantero. Residia a Vilamalla. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

