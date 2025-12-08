Necrològiques del 8 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
Amer
Rosalia Casas Franch
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Pere Casas Llorà. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Martí Sacalm d’Amer.
Anglès
Juan Domínguez Garrido
Ha mort als 87 anys. Era vidu de Lourdes Trasierra Romero. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, al tanatori de Salt.
Banyoles
Maria Teresa Torrentó Aguiló
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Francisco Cid Baltanás. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Banyoles.
Breda
Remei Amargant Bota
Ha mort als 77 anys. Era vídua d’Iscle Fortuny Montells. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Breda.
Calella de Palafrugell
Julio Salgas Llonch
Ha mort als 99 anys. Era vidu de Núria Matas Reig. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del matí, al tanatori de Palafrugell.
Capmany
Dolors Juanola Bahí
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miquel Baró Picamal i tenia dos fills. Residia a Capmany. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Àgata de Capmany.
Figueres
Petri Ceballos Sanchez
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Isidoro Flores Monge i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Girona
Alfons Martínez Tomàs
Ha mort als 95 anys. Era vidu d’Isabel Peracaula Bilbert. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Enric Garriga Cusell
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Mercè Escudé Dalmàs. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Roberto Gimeno Balcells
Ha mort als 66 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
L’Escala
Maria Riera Estany
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Evaristo Torrent Gispert. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Tours de l’Armentera.
La Canya - Sant Joan les Fonts
Santiago Arjona Jiménez
Ha mort als 62 anys. Era casat amb Mari Carmen García Ortiz i tenia un fill. Residia a La Canya - Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Llançà
Luis Guijo Falcó
Ha mort als 60 anys. Era solter. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.
Lloret de Mar
María Pilar Manso Diez
Ha mort als 93 anys. Era casada amb Miguel Ontiveros Gozalo i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.
Orfes - Vilademuls
Pitu Noguer Marquès
Ha mort als 57 anys. Era casat amb Isabel Puigdemont Bonfill. Residia a Orfes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Banyoles.
Palafrugell
Maria Claramunt Tur
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Francisco Pannon Estañol. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
Salt
Àngela Palou Fàbregas
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Fructuoso Puig Bonmatí. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Jaume de Salt.
Sarrià de Dalt
Joan Suñer i Pericot
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Joana Rosdevall. Residia a Sarrià de Dalt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, a la parròquia Sant Pau de Sarrià de Dalt.
Tortellà
Vicenta Vilanova Vilà
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Josep Maria Font Mariano. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Tortellà.
