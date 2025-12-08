Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 8 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Josep Noguer

Josep Noguer / .

Roberto Gimeno

Roberto Gimeno / .

Amer

Rosalia Casas Franch

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Pere Casas Llorà. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Martí Sacalm d’Amer.

Anglès

Juan Domínguez Garrido

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Lourdes Trasierra Romero. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, al tanatori de Salt.

Banyoles

Maria Teresa Torrentó Aguiló

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Francisco Cid Baltanás. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Banyoles.

Breda

Remei Amargant Bota

Ha mort als 77 anys. Era vídua d’Iscle Fortuny Montells. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Breda.

Calella de Palafrugell

Julio Salgas Llonch

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Núria Matas Reig. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del matí, al tanatori de Palafrugell.

Capmany

Dolors Juanola Bahí

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miquel Baró Picamal i tenia dos fills. Residia a Capmany. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Àgata de Capmany.

Figueres

Petri Ceballos Sanchez

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Isidoro Flores Monge i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

Girona

Alfons Martínez Tomàs

Ha mort als 95 anys. Era vidu d’Isabel Peracaula Bilbert. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Enric Garriga Cusell

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Mercè Escudé Dalmàs. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Roberto Gimeno Balcells

Ha mort als 66 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L’Escala

Maria Riera Estany

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Evaristo Torrent Gispert. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Tours de l’Armentera.

La Canya - Sant Joan les Fonts

Santiago Arjona Jiménez

Ha mort als 62 anys. Era casat amb Mari Carmen García Ortiz i tenia un fill. Residia a La Canya - Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Llançà

Luis Guijo Falcó

Ha mort als 60 anys. Era solter. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.

Lloret de Mar

María Pilar Manso Diez

Ha mort als 93 anys. Era casada amb Miguel Ontiveros Gozalo i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.

Orfes - Vilademuls

Pitu Noguer Marquès

Ha mort als 57 anys. Era casat amb Isabel Puigdemont Bonfill. Residia a Orfes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Banyoles.

Palafrugell

Maria Claramunt Tur

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Francisco Pannon Estañol. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

Salt

Àngela Palou Fàbregas

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Fructuoso Puig Bonmatí. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Jaume de Salt.

Sarrià de Dalt

Joan Suñer i Pericot

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Joana Rosdevall. Residia a Sarrià de Dalt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, a la parròquia Sant Pau de Sarrià de Dalt.

Tortellà

Vicenta Vilanova Vilà

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Josep Maria Font Mariano. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Tortellà.

TEMES

