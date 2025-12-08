Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 9 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Amer

Rosalia Casas Franch

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Pere Casas Llorà. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Martí Sacalm d’Amer.

Banyoles

Maria Teresa Torrentó Aguiló

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Francisco Cid Baltanás. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Banyoles.

Calella de Palafrugell

Julio Salgas Llonch

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Nuria Matas Reig. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del matí, al tanatori de Palafrugell.

Figueres

Petri Ceballos Sanchez

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Isidoro Flores Monge i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

Carmen Fernández de San Rufo

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Abella Moragues. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Sancho Ávila de Barcelona.

Girona

Roberto Gimeno Balcells

Ha mort als 66 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Oliva Cebrian García

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Francisco Martín López. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L’Escala

Maria Riera Estany

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Evaristo Torrent Gispert. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Tours de l’Armentera.

Llagostera

Miquel Comas Plaja

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Alejandra Barra Galindo. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

Albert Moré Reig

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Rosa Gotarra Blanch. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Llagostera.

Llançà

Luis Guijo Falcó

Ha mort als 60 anys. Era solter. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Llançà.

Maçanet de la Selva

Francisco Ortega Soto

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Teresa Atset García. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Maçanet de la Selva.

Medinyà

Pedro Pascual Rodríguez

Ha mort als 97 anys. Era vidu i tenia cinc fills. Residia a Medinyà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Sadurní de Medinyà.

Orfes - Vilademuls

Pitu Noguer Marquès

Ha mort als 57 anys. Era casat amb Isabel Puigdemont Bonfill. Residia a Orfes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Banyoles.

Palafrugell

Maria Claramunt Tur

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Francisco Pannon Estañol. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell

Palau-Savereda

Juan Carlos Rey Santiago

Ha mort als 49 anys. Era casat amb Maria Gloria Turró Rubau. Residia a Palau-Savardera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Palau-Savardera.

Santa Coloma de Farners

Marina Planas Taberner

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Pla Roca i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Vidreres

Mateu Mateu Gironès

Ha mort als 86 anys. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al crematori Mémora de Girona.

