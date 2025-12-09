Necrològiques del 10 de desembre de 2025
ANGLÈS
Joan Pellejer Franco
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Mª Pilar López Pujolràs. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
ARGELAGUER
Cristian Jorge Jürguens Bacqué
Ha mort als 68 anys. Era company de Grietje Anna Boersma i tenia una filla. Residia a Argelaguer. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
BESCANÓ
Angela Gironès Planella
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Lluís
Salavedra Quer. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
GIRONA
Oliva Cebrian García
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Francisco Martín López. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
LLAGOSTERA
Albert Moré Reig
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Rosa Gotarra Blanch. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Llagostera.
OLOT
Rafel Nogué Molas
Ha mort als 79 anys. Era vidu de Dolors Grabulosa Vila i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.
Agostinho Artur da Silva Fernándes
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Anna maria Auguet Puig i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
PONTOS
Dolors Cargol Blay
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Geli Reixach. Residia Pontos. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
SALT
Teresa Xifra Carreras
Ha mort als 92 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Marina Planas Taberner
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Pla Roca i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
VIDRERES
Mateu Mateu Gironès
Ha mort als 86 anys. Era solter. Residia a Santa Coloma de Farners. Serà incinerat avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
