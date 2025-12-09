Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 10 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Angela Gironès Planella

Teresa Xifra Carreras

ANGLÈS

Joan Pellejer Franco

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Mª Pilar López Pujolràs. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

ARGELAGUER

Cristian Jorge Jürguens Bacqué

Ha mort als 68 anys. Era company de Grietje Anna Boersma i tenia una filla. Residia a Argelaguer. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

BESCANÓ

GIRONA

Oliva Cebrian García

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Francisco Martín López. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

LLAGOSTERA

Albert Moré Reig

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Rosa Gotarra Blanch. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Llagostera.

OLOT

Rafel Nogué Molas

Ha mort als 79 anys. Era vidu de Dolors Grabulosa Vila i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.

Agostinho Artur da Silva Fernándes

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Anna maria Auguet Puig i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

PONTOS

Dolors Cargol Blay

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Geli Reixach. Residia Pontos. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

SALT

SANTA COLOMA DE FARNERS

Marina Planas Taberner

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Pla Roca i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

VIDRERES

Mateu Mateu Gironès

Ha mort als 86 anys. Era solter. Residia a Santa Coloma de Farners. Serà incinerat avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

TEMES

