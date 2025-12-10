Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 11 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Paco Artigas i Calaret

Paco Artigas i Calaret / .

ARGELAGUER

Cristian Jorge Jürguens Bacqué

Ha mort als 68 anys. Era company de Grietje Anna Boersma i tenia una filla. Residia a Argelaguer.

La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

BLANES

Angelina Valls Masó

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Teodoro Lozano Borau. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CADAQUÉS

Antonia Serrano Rubio

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Juan Beurnio. Residia a Cadaques. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Cadaqués.

FIGUERES

Pere Torres Bard

Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Manuel Núñez Cabra

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Luisa García Aguilera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Montserrat Palahí Soler

Ha mort als 76 anys. Era casada amb Joan Marquès Bardera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Fernando Ricart Costal

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Agustina Planas Guives. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Ana Maria Muñoz Bustillo

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Francesc Palli Corbera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

Alba Roura Baró

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Batlle Callol. Residia a l’Escala.

OLOT

Ricard Fageda Rocarols

Ha mort als 64 anys. Era casat amb Rosa Maria Terma Pare i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al cementiri Municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Paca Gutierrez Bermudo

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Manuel Vidal Diaz. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PORTBOU

Rafel Nadal Mas

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Carmen Antomas Corominas. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

María Villegas Torquemada

Ha mort als 93 anys. Era casada amb Generoso Castro Corral. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Llançà.

SALT

Angelina Pérez Sala

Ha mort als 79 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

SANT HILARI SACALM

Josep Moragas Parramon

Ha mort als 91 anys. Era vidu d’Angelina Font Molist. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

VIDRERES

Paco Artigas Claret

Ha mort als 61 anys. Era casat amb M. Dolors Reyes Moreno. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vidreres.

