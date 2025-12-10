Necrològiques del 11 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dijous
ARGELAGUER
Cristian Jorge Jürguens Bacqué
Ha mort als 68 anys. Era company de Grietje Anna Boersma i tenia una filla. Residia a Argelaguer.
La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
BLANES
Angelina Valls Masó
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Teodoro Lozano Borau. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
CADAQUÉS
Antonia Serrano Rubio
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Juan Beurnio. Residia a Cadaques. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Cadaqués.
FIGUERES
Pere Torres Bard
Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Manuel Núñez Cabra
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Luisa García Aguilera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Montserrat Palahí Soler
Ha mort als 76 anys. Era casada amb Joan Marquès Bardera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Fernando Ricart Costal
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Agustina Planas Guives. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Ana Maria Muñoz Bustillo
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Francesc Palli Corbera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L’ESCALA
Alba Roura Baró
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Batlle Callol. Residia a l’Escala.
OLOT
Ricard Fageda Rocarols
Ha mort als 64 anys. Era casat amb Rosa Maria Terma Pare i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al cementiri Municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Paca Gutierrez Bermudo
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Manuel Vidal Diaz. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PORTBOU
Rafel Nadal Mas
Ha mort als 99 anys. Era vidu de Carmen Antomas Corominas. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
María Villegas Torquemada
Ha mort als 93 anys. Era casada amb Generoso Castro Corral. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Llançà.
SALT
Angelina Pérez Sala
Ha mort als 79 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
SANT HILARI SACALM
Josep Moragas Parramon
Ha mort als 91 anys. Era vidu d’Angelina Font Molist. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
VIDRERES
Paco Artigas Claret
Ha mort als 61 anys. Era casat amb M. Dolors Reyes Moreno. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vidreres.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Imprudència a Girona: Un 'influencer' intenta pujar a l'arbre de Nadal de la Plaça Catalunya
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- Catalunya declara l’emergència per la pesta porcina africana
- L’ascens de Kave Home: multiplica per 150 la facturació i se situa entre les empreses que més creixen d'Europa