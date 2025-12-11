Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Presència policial GironaGrip a GironaEstudiants universitarisAccident GualtaSpar Girona Eurolliga
instagramlinkedin

Necrològiques del 12 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Ritxi Fageda Rocarols

@info_garrotxa

Ritxi Fageda

Ritxi Fageda / @info_garrotxa

Ens ha deixat en Ritxi -Ricard Fageda Rocarols- i el buit que deixa és tan immens com l’alegria que ell repartia allà on anava. Rei del Carnaval 2012, al costat de la reina Sílvia Reixach, era d’aquelles persones que convertien qualsevol moment en una festa, perquè en Ritxi era vida, energia i somriures. Era arribar ell… i tot s’il·luminava.

Formava un trident únic amb en Miquel Bosch i en Miquel Canal «Migueli». Junts eren pura essència d’amistat i diversió, inseparables en tantes nits i tants records. I si hi havia un escenari, en Ritxi hi era: el playback del @citolot no s’entén sense la seva presència. Era una autèntica pedra angular de l’espectacle, sempre disposat a col·laborar, a proposar, a donar-ho tot. El seu talent musical era immens: trompeta, piano, guitarra, saxo… tot ho feia sonar amb aquella vitalitat contagiosa que tant el definia. Els seus números eren una explosió d’alegria, energia i autenticitat.

També era un home de taula llarga i rialles fàcils, compartint vida amb els amics veterans de futbol, celebrant la vida als restaurants d’Olot, sopars i dinars on ell era ànima i condiment, perquè el seu cor generós sempre hi posava l’espurna.

En Ritxi tenia títols que només es guanyen amb carisma i bon humor: príncep de dues cues, amant del karaoke, rei de fires, cuiner reial, amic de les erres, Tots aquests noms expliquen una mica qui era, però cap acaba de descriure del tot la grandesa del seu esperit.

Els qui l’estimàveu sabeu que hi ha persones que no marxen mai del tot. En Ritxi és una d’elles. La seva anima continuarà present als Carnavals, als escenaris, a les trobades d’amics, a les nits de música, a cada record on algú pronunciï el seu nom amb un somriure.

Gràcies, Ritxi, per tanta vida donada.

Paco Artigas Claret

En Paco Artigas i Claret , en Paquito, ens ha deixat aquest dimecres 10 de desembre. Preocupat més per ajudar als altres que en pensar en ell mateix, la família va ser la seva gran prioritat. Amable en el tracte, humil i alegre, va dedicar la seva vida al motor, les antiguitats i a la seva feina de restaurador, que va fer amb elegància. El Girona va ser una de les seves grans passions. Ens seguirà fent de pilot a la vida.

L’acte de comiat tindrà lloc divendres 12 de desembre a partir de les 10.30 h a la seu de la Col•lecció d’Automòbils Salvador Claret a Sils. Autovia A2 km 698.

A les 12 h, a l’Església Parroquial de Vidreres es farà una missa en record seu.

ANGLÈS

Daniel Sánchez Plaza

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Isabel Hernández Zamora. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BESALÚ

Pere Quera Hurtós

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Teresa Gratacós Diumenge. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.

CANTALLOPS

Teresa Cufi Padern

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joaquim Prada Pineda. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

CERVIÀ DE TER

Càndida Brugués Puig

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan Rosell Frígula. Residia a Cervià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Genís de Cervià de Ter.

EMPURIABRAVA

Pere Rivera Casanovas

Ha mort als 63 anys. Residia a Empuriabrava.

FIGUERES

Pere Torres Bard

Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Asun Baena Blanco

Ha mort als 61 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

José Morillas Gallegas

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Vazquez Sanchez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Claudio del Arco Sánchez

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Teresa de Jesus Santos Portillo i tenia dos fills. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Josep de Girona.

Montserrat Vila Aguarta

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ferran Soler Dalmau. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Carmen Ballesta Martinez

Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Antonio González Milla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Germans Sabat de Girona.

LES PLANES D’HOSTOLES

Roser Xarles Busquets

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Molas Sau i tenia una filla. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.

LLORET DE MAR

Milvia Ossoinak

Ha mort als 91 anys. Teni quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

PALAFRUGELL

Benet Font Castelló

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Joaquima Palahí Noales. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

SALT

Angelina Pérez Sala

Ha mort als 79 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

SANT HILARI SACALM

Josep Moragas Parramon

Ha mort als 91 anys. Era vidu d’Angelina Font Molist. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Paquita Blasco Baixaulí

Ha mort als 98 anys. Era vídua d’Emili Solà Jofré (en Quiquet) i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SARRIÀ DE TER

Jordi Colomer Costal

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Loreto Barnada Puigdemont. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Paquita Soler Calabús

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Figueras Reig. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

Maria Busquets Jordà

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Pere Tarradas Ros. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

Jose Fàbregas Bastons

Ha mort als 90 anys. Era vidu d’ Emilia Gironès Castelló. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia serà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

VIDRERES

Paco Artigas Claret

Ha mort als 61 anys. Era casat amb M. Dolors Reyes Moreno. Residia a Vidreres. La cerimònia serà avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vidreres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents