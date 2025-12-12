Necrològiques del 13 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Besalú
Pere Quera Hurtós
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Teresa Gratacós Diumenge. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.
Blanes
Isabel Mulero Corazón de Jesús
Ha mort als 67 anys. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.
Cantallops
Teresa Cufi Padern
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joaquim Prada Pineda. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Cervià de Ter
Càndida Brugués Puig
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan Rosell Frígula. Residia a Cervià de Ter. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Genís de Cervià de Ter.
Darnius
Montserrat Donat Puigmal
Ha mort als 85 anys. Era soltera. Residia a Darnius. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Darnius.
Empuriabrava
Pere Rivera Casanovas
Ha mort als 63 anys. Residia a Empuriabrava.
Figueres
MªAngeles Vayreda Barnadas
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Eduardo Fina Puig. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Garrigàs
José Lozano Bautista
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Enriqueta Lozano Domènech i tenia tres fills. Residia a Garrigàs. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies de funerària Āltima de Figueres.
Girona
Montserrat Vila Aguarta
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ferran Soler Dalmau. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona
Federico Galán Garcia
Ha mort als 82 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Áltima de Girona.
Montserrat Cabruja Vergés
Ha mort als 88 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, al cementiri de Tossa de Mar.
María Carrillo López
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Antonio Esteve Diéguez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Olot
Mercè Figueras Xuclà
Ha mort als 89 anys. Era casada ambEmili Casas Pont. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve d’Olot.
Paquita Serra Masó
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Joan Exposito Solà. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, 2/4 de 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Enriqueta Masnou Aulet
Ha mort als 94 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Carles Sabater Plana
Ha mort als 58 anys. Era casat amb Montserrat Guix García. Residia Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Juan Aulinas Ferran
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Josefina Sacrest Ayats. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 3/4 de 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Lloret de Mar
Milvia Ossoinak
Ha mort als 91 anys. Teni quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
Palafrugell
Benet Font Castelló
Ha mort als 87 anys. Era vidu de Joaquima Palahí Noales. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
Pals
Josep Sala Sens
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Carmen Bonilla Jordà. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Salt
Maria Rosa Comas Colomé
Ha mort als 77 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Glòria Mitjavila Alzubide
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Canet Garcia i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà dissabte, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Feliu de Guíxols..
Santa Coloma de Farners
Joan Coll Costa
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Dolors Serrat Canaleta. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia serà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Torroella de Montgrí
Josep Fàbregas Bastons
Ha mort als 90 anys. Era vidu d’ Emilia Gironès Castelló. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
Vilafant
Antonio Muñoz Jiménez
Ha mort als 98 anys. Era vidu de Presentación Morales Megias. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 9 del matí a la funerària Vicens de Figueres.
Rosa Sola Angosto
Ha mort als 67 anys. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Mor Ritxi Fageda