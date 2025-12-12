Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pesta porcinaagenda Gironacrim de la Font de la PòlvoraDonald Trumpcontrols policials
instagramlinkedin

Necrològiques del 13 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Besalú

Pere Quera Hurtós

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Teresa Gratacós Diumenge. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al monestir de Sant Pere de Besalú.

Blanes

Isabel Mulero Corazón de Jesús

Ha mort als 67 anys. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.

Cantallops

Teresa Cufi Padern

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joaquim Prada Pineda. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Cervià de Ter

Càndida Brugués Puig

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan Rosell Frígula. Residia a Cervià de Ter. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Genís de Cervià de Ter.

Darnius

Montserrat Donat Puigmal

Ha mort als 85 anys. Era soltera. Residia a Darnius. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Darnius.

Empuriabrava

Pere Rivera Casanovas

Ha mort als 63 anys. Residia a Empuriabrava.

Figueres

MªAngeles Vayreda Barnadas

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Eduardo Fina Puig. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Garrigàs

José Lozano Bautista

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Enriqueta Lozano Domènech i tenia tres fills. Residia a Garrigàs. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies de funerària Āltima de Figueres.

Girona

Montserrat Vila Aguarta

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ferran Soler Dalmau. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona

Federico Galán Garcia

Ha mort als 82 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Áltima de Girona.

Montserrat Cabruja Vergés

Ha mort als 88 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, al cementiri de Tossa de Mar.

María Carrillo López

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Antonio Esteve Diéguez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Olot

Mercè Figueras Xuclà

Ha mort als 89 anys. Era casada ambEmili Casas Pont. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Esteve d’Olot.

Paquita Serra Masó

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Joan Exposito Solà. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, 2/4 de 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Enriqueta Masnou Aulet

Ha mort als 94 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Carles Sabater Plana

Ha mort als 58 anys. Era casat amb Montserrat Guix García. Residia Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Juan Aulinas Ferran

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Josefina Sacrest Ayats. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 3/4 de 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Lloret de Mar

Milvia Ossoinak

Ha mort als 91 anys. Teni quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

Palafrugell

Benet Font Castelló

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Joaquima Palahí Noales. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

Pals

Josep Sala Sens

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Carmen Bonilla Jordà. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Salt

Maria Rosa Comas Colomé

Ha mort als 77 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Glòria Mitjavila Alzubide

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Canet Garcia i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà dissabte, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Feliu de Guíxols..

Santa Coloma de Farners

Joan Coll Costa

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Dolors Serrat Canaleta. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia serà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Torroella de Montgrí

Josep Fàbregas Bastons

Ha mort als 90 anys. Era vidu d’ Emilia Gironès Castelló. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

Vilafant

Antonio Muñoz Jiménez

Ha mort als 98 anys. Era vidu de Presentación Morales Megias. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 9 del matí a la funerària Vicens de Figueres.

Rosa Sola Angosto

Ha mort als 67 anys. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents