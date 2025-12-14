Necrològiques del 14 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
DARNIUS
Montserrat Donat Puigmal
Ha mort als 85 anys. Era soltera. Residia a Darnius. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Darnius.
FIGUERES
Enriqueta Marí Masip
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Pau cañadas Ariza. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Isabel Reixach Masó
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Farrés Torrent. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a l’1 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Federico Galán Garcia
Ha mort als 82 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Áltima de Girona.
María Carrillo López
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Antonio Esteve Diéguez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
José López Líndez
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Petra Gómez Nieto. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
Ana Fimia Poblete
Ha mort als 94 anys. Era vídua de José Fernández Ortiz. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
PALAFRUGELL
María Contreras Romero
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Torcuato Requena Hernández. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALS
Josep Sala Sens
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Carmen Bonilla Jordà. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SANT GREGORI
Enric Castañé Saurí
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Anna Pont Prat. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Gregori.
VILAFANT
Antonio Muñoz Jiménez
Ha mort als 98 anys. Era vidu de Presentación Morales Megias. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí a la funerària Vicens de Figueres.
