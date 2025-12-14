Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 14 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

DARNIUS

Montserrat Donat Puigmal

Ha mort als 85 anys. Era soltera. Residia a Darnius. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Darnius.

FIGUERES

Enriqueta Marí Masip

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Pau cañadas Ariza. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Isabel Reixach Masó

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Farrés Torrent. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a l’1 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Federico Galán Garcia

Ha mort als 82 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Áltima de Girona.

María Carrillo López

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Antonio Esteve Diéguez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

José López Líndez

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Petra Gómez Nieto. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

Ana Fimia Poblete

Ha mort als 94 anys. Era vídua de José Fernández Ortiz. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

PALAFRUGELL

María Contreras Romero

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Torcuato Requena Hernández. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALS

Josep Sala Sens

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Carmen Bonilla Jordà. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SANT GREGORI

Enric Castañé Saurí

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Anna Pont Prat. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Gregori.

VILAFANT

Antonio Muñoz Jiménez

Ha mort als 98 anys. Era vidu de Presentación Morales Megias. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí a la funerària Vicens de Figueres.

