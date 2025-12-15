Necrològiques del 15 de desembre de 2025
AIGUAVIVA
Joaquim Bonmatí Tarrenchs
Ha mort als 71 anys. Residia a Aiguaviva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.
ANGLÈS
Joana Sadurní Garrigolas
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Jaume Esteba Sala. Residia a Anglès. La cerimònia serà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
BEGUR
Pere Agudo Llorens
Ha mort als 58 anys. Era casat amb Montserrat Font Palahí. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Begur.
CASSÀ DE LA SELVA
Joan Casadevall Vidal
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Montserrat Fuster Bosch. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.
FIGUERES
Enriqueta Marí Masip
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Pau cañadas Ariza. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Catalina Galobardes Pratsevall
«La Cati»
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Xavier Cargol Paró. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de la Inmalculada de Figueres.
GIRONA
Ana Fimia Poblete
Ha mort als 94 anys. Era vídua de José Fernández Ortiz. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
Jaume Sabrià Figueras
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Dolors Bayés Francesch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
María Ruiz Ortega
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquim Plana Boada. Residia a Girona.
LA JONQUERA
Isabel Castaño Aguilar
Ha mort als 95 anys. Era vídua de José Melgar Álvarez.
Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
PLATJA D’ARO
Àlex Castellano López
Ha mort als 55 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
SALT
Joan Font Turbau
Ha mort als 71 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Girona.
SANT GREGORI
Enric Castañé Saurí
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Anna Pont Prat. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Gregori.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Glòria Fàbrega Sanjuan
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Baltasar Mata Serrano. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Anna Figueras Pagès
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Joaquim Mundet Sais. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
VILABLAREIX
Enric Pilsa Daranas
Ha mort als 56 anys. Era casat amb Olga Mascort Subiranas. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
