Necrològiques del 15 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques / DdG

Redacció

AIGUAVIVA

Joaquim Bonmatí Tarrenchs

Ha mort als 71 anys. Residia a Aiguaviva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.

ANGLÈS

Joana Sadurní Garrigolas

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Jaume Esteba Sala. Residia a Anglès. La cerimònia serà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BEGUR

Pere Agudo Llorens

Ha mort als 58 anys. Era casat amb Montserrat Font Palahí. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Begur.

CASSÀ DE LA SELVA

Joan Casadevall Vidal

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Montserrat Fuster Bosch. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.

FIGUERES

Enriqueta Marí Masip

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Pau cañadas Ariza. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Catalina Galobardes Pratsevall

«La Cati»

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Xavier Cargol Paró. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de la Inmalculada de Figueres.

GIRONA

Ana Fimia Poblete

Ha mort als 94 anys. Era vídua de José Fernández Ortiz. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

Jaume Sabrià Figueras

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Dolors Bayés Francesch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

María Ruiz Ortega

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquim Plana Boada. Residia a Girona.

LA JONQUERA

Isabel Castaño Aguilar

Ha mort als 95 anys. Era vídua de José Melgar Álvarez.

Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

PLATJA D’ARO

Àlex Castellano López

Ha mort als 55 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

SALT

Joan Font Turbau

Ha mort als 71 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Girona.

SANT GREGORI

Enric Castañé Saurí

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Anna Pont Prat. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Gregori.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Glòria Fàbrega Sanjuan

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Baltasar Mata Serrano. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Anna Figueras Pagès

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Joaquim Mundet Sais. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

VILABLAREIX

Enric Pilsa Daranas

Ha mort als 56 anys. Era casat amb Olga Mascort Subiranas. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

