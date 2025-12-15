Necrològiques del 16 de desembre de 2025
Aiguaviva
Joaquim Bonmatí Tarrenchs
Ha mort als 71 anys. Residia a Aiguaviva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.
Banyoles
Narcís Alemany Viñas
Ha mort als 81 anys. Era solter. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí Vell de Banyoles
Begur
Pere Agudo Llorens
Ha mort als 58 anys. Era casat amb Montserrat Font Palahí. Residia a Begur La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Begur.
Figueres
Catalina Galobardes Pratsevall · «La Cati»
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Xavier Cargol Paró. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.
Girona
Elisa Pujolar Ximenes
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Antonio Martínez Cabana. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Jaume Sabrià Figueras
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Dolors Bayés Francesch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.
La Jonquera
Josep Roqué Lliuret
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rosa Esteba Viusà i tenia dos fills. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
Isabel Castaño Aguilar
Ha mort als 95 anys. Era vídua de José Melgar Álvarez. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
Mont-ras
Luisa Picazo Serrano
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Jesús Sánchez López. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
Olot
Roser Alsina Badosa
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Pere Colomer Soler i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palamós
Joan Fontanella Villagrasa
Ha mort als 94 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Platja d'Aro
Àlex Castellano López
Ha mort als 55 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Ramon Gallego Navarro
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Mª del Carmen Asensio Lopez i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Santa Coloma de Farners
Glòria Fàbrega Sanjuan
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Baltasar Mata Serrano. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
Sant Hilari Sacalm
Àngel Serradesanferm Valls
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Margarita Fàbregas Alahez. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
Vilamalla
Dolores Granado Moreno
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Antonio Rodríguez Rico i tenia una filla. Residia a Vilamalla. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
