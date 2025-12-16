Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 17 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Aiguaviva

Joaquim Bonmatí Tarrenchs

Ha mort als 71 anys. Residia a Aiguaviva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.

Argelaguer

Climent Casadevall Solé

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Rosa Roca Orri i tenia una filla. Residia a Argelaguer. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Banyoles

Narcís Alemany Viñas

Ha mort als 81 anys. Era solter. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí Vell de Banyoles.

Bellcaire d’Empordà

Victor Antonio Morón Villanueva

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Josefa Tejero Rodrigo. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, al Tanatori de Torroella de Montgrí.

Figueres

Maria Rosa Safont Pons

Ha mort als 78 anys. Era vídua de Juan Antonio Pérez Mesas i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.

Girona

Rosa Hernández Piedra

Ha mort als 79 anys. Era vídua de José Zamora Galera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

La Canya

Maria Darné Canal

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Florenci Canal Ayats i tenia dos fills. Residia a La Canya - Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Josep Obrer de La Canya.

La Jonquera

Josep Roqué Lliuret

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rosa Esteba Viusà i tenia dos fills. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

Les Preses

Carme Guerra Serrat

Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Isidre Fàbrega Masó i tenia dos fills. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Pere de Les Preses.

Maçanet de la Selva

Narcís Mola Puig

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Pietat Bayés Maresma. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Breda.

Olot

Josep Pons Batlle

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Mercè Costa Plana i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palamós

Antonio Hermoso Romero

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Paula Cobo Porcel. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al cementiri de Palamós.

Joan Fontanella Villagrasa

Ha mort als 94 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Platja d’Aro

Ramon Gallego Navarro

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Mª del Carmen Asensio Lopez i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Roses

Carmen Calpena Gualde

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Daniel Brunet Fornis. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Roses.

Salt

Juan Pino Gómez

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Antonia García Cobos. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Jaume Miralles Lladó

Ha mort als 72 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La vetlla serà avui dimecres, de 3 a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Tortellà

Rafael Dominguez Blazquez

Ha mort als 61 anys. Era parella amb Loli Mengual Gutiérrez i tenia dos fills. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

