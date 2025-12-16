Necrològiques del 17 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Aiguaviva
Joaquim Bonmatí Tarrenchs
Ha mort als 71 anys. Residia a Aiguaviva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Áltima de Girona.
Argelaguer
Climent Casadevall Solé
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Rosa Roca Orri i tenia una filla. Residia a Argelaguer. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Banyoles
Narcís Alemany Viñas
Ha mort als 81 anys. Era solter. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí Vell de Banyoles.
Bellcaire d’Empordà
Victor Antonio Morón Villanueva
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Josefa Tejero Rodrigo. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, al Tanatori de Torroella de Montgrí.
Figueres
Maria Rosa Safont Pons
Ha mort als 78 anys. Era vídua de Juan Antonio Pérez Mesas i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.
Girona
Rosa Hernández Piedra
Ha mort als 79 anys. Era vídua de José Zamora Galera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
La Canya
Maria Darné Canal
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Florenci Canal Ayats i tenia dos fills. Residia a La Canya - Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Josep Obrer de La Canya.
La Jonquera
Josep Roqué Lliuret
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rosa Esteba Viusà i tenia dos fills. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
Les Preses
Carme Guerra Serrat
Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Isidre Fàbrega Masó i tenia dos fills. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Pere de Les Preses.
Maçanet de la Selva
Narcís Mola Puig
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Pietat Bayés Maresma. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Breda.
Olot
Josep Pons Batlle
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Mercè Costa Plana i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palamós
Antonio Hermoso Romero
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Paula Cobo Porcel. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al cementiri de Palamós.
Joan Fontanella Villagrasa
Ha mort als 94 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Platja d’Aro
Ramon Gallego Navarro
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Mª del Carmen Asensio Lopez i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Roses
Carmen Calpena Gualde
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Daniel Brunet Fornis. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Roses.
Salt
Juan Pino Gómez
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Antonia García Cobos. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Jaume Miralles Lladó
Ha mort als 72 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La vetlla serà avui dimecres, de 3 a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Tortellà
Rafael Dominguez Blazquez
Ha mort als 61 anys. Era parella amb Loli Mengual Gutiérrez i tenia dos fills. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
