Necrològiques del 18 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Banyoles
Josep Farrés Estarriola
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Teresa Serra Ginjaume. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.
Besalú
Manuel Ruiz Gómez
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Francisca Rincón Galan. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al Monestir de Sant Pere de Besalú.
Caldes de Malavella
Núria Guilayn Llinàs
Ha mort als 57 anys. Era casada amb Jordi Displàs i Barrera. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve Caldes de Malavella.
Canet d’Adri
Pilar Puig Massó
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Gubau Ribas. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Moncal de Canet d’Adri.
Canet de Mar
Paquita Vilà Pera
Ha mort als 103 anys. Era vídua de Joaquim Planagumà i Güell i tenia un fill. Residia a Canet de Mar. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Cassà de la Selva
Vicente Almendros Almendros
Ha mort als 68 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.
Castelló d’Empúries
Josefina de Batlle Tuebols
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Esteve Hugas Maurici i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Girona
Muk Wo Lao
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Siu-Wo Lam. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.
Olot
Josep Pons Batlle
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Mercè Costa Plana i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Maria Quiñones Martinez
Ha mort als 82 anys. Era vídua de José Cabezuelo Hortal. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
Palamós
Antonio Hermoso Romero
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Paula Cobo Porcel. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al cementiri de Palamós.
Guillerma Teixidor Poch
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joaquim Martinoy Bitlloch. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
Sant Climent de Sescebes
Joaquim Torrent Tura
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Pilar Navarra Muntada i tenia dos fills. Residia a Sant Climent de Sescebes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.
Sant Feliu de Guíxols
Francesc Jordà Sánchez
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Joana Zarza Martínez i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Jaume de Llierca
Joana Macau Climent
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Miquel Casas Ferrussola i tenia dos fills. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Montagut.
Torroella de Montgrí
Núria Solés Gou
Ha mort als 81 anys. Era casada amb Joaquim Coll Martí. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
Vilabertran
Salvador Riu Pujolar
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carolina Canal Güell i tenia dues filles. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Vilabertran.
