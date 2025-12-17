Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 18 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Pilar Puig

Pilar Puig / .

Banyoles

Josep Farrés Estarriola

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Teresa Serra Ginjaume. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.

Besalú

Manuel Ruiz Gómez

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Francisca Rincón Galan. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al Monestir de Sant Pere de Besalú.

Caldes de Malavella

Núria Guilayn Llinàs

Ha mort als 57 anys. Era casada amb Jordi Displàs i Barrera. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve Caldes de Malavella.

Canet d’Adri

Pilar Puig Massó

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Gubau Ribas. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Moncal de Canet d’Adri.

Canet de Mar

Paquita Vilà Pera

Ha mort als 103 anys. Era vídua de Joaquim Planagumà i Güell i tenia un fill. Residia a Canet de Mar. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Cassà de la Selva

Vicente Almendros Almendros

Ha mort als 68 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.

Castelló d’Empúries

Josefina de Batlle Tuebols

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Esteve Hugas Maurici i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

Girona

Muk Wo Lao

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Siu-Wo Lam. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.

Olot

Josep Pons Batlle

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Mercè Costa Plana i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Maria Quiñones Martinez

Ha mort als 82 anys. Era vídua de José Cabezuelo Hortal. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

Palamós

Antonio Hermoso Romero

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Paula Cobo Porcel. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al cementiri de Palamós.

Guillerma Teixidor Poch

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joaquim Martinoy Bitlloch. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

Sant Climent de Sescebes

Joaquim Torrent Tura

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Pilar Navarra Muntada i tenia dos fills. Residia a Sant Climent de Sescebes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.

Sant Feliu de Guíxols

Francesc Jordà Sánchez

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Joana Zarza Martínez i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Jaume de Llierca

Joana Macau Climent

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Miquel Casas Ferrussola i tenia dos fills. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Montagut.

Torroella de Montgrí

Núria Solés Gou

Ha mort als 81 anys. Era casada amb Joaquim Coll Martí. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

Vilabertran

Salvador Riu Pujolar

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carolina Canal Güell i tenia dues filles. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Vilabertran.

TEMES

