Necrològiques del 19 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Banyoles

Josep Farrés Estarriola

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Teresa Serra Ginjaume. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.

Blanes

José López Corbalán

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Carmen Álvarez Carmona. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.

Camprodon-Beget

Carmen Solé Barri

Era vídua de José Campos Solis. Residia a Camprodon-Beget. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Canet d’Adri

Pilar Puig Massó

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Gubau Ribas. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Moncal de Canet d’Adri.

Canet de Mar

Paquita Vilà Pera

Ha mort als 103 anys. Era vídua de Joaquim Planagumà i Güell i tenia un fill. Residia a Canet de Mar. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

El Far d’Empordà

Manolo Morillo Vega

Ha mort als 76 anys. Residia a el Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

Figueres

Maria Navarro Torrents

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafel Muxach Gatius. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia d’Albons.

Girona

Muk Wo Lao

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Siu-Wo Lam. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.

Maria Carme Cuadrado Roura

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Pere Jordà Canals. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

Olot

Joan Bastian Duñach

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Rosa Gardella Bataller i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Jordi Castelló Rovira

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Victoria Massó Roger. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

Llançà

Casimiro Escarpanter Adrian

Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a Llançà.

Salt

Javi Rodriguez Escriche

Ha mort als 49 anys. Era casat amb Silvia López Avellaneda. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Emili Vila Respecta

Ha mort als 95 anys. Era vidu d’Antònia Subirós Pla i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Torroella de Montgrí

Núria Solés Gou

Ha mort als 81 anys. Era casada amb Joaquim Coll Martí. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

Vidreres

Eduardo Moldes Gil

Ha mort als 68 anys. Era vidu de Sonia Grova Moldes i tenia tres fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la sala cerimònies Tanatori Mémora de Salt.

Vilabertran

Salvador Riu Pujolar

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carolina Canal Güell i tenia dues filles. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Vilabertran.

