Necrològiques del 19 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Banyoles
Josep Farrés Estarriola
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Teresa Serra Ginjaume. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.
Blanes
José López Corbalán
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Carmen Álvarez Carmona. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.
Camprodon-Beget
Carmen Solé Barri
Era vídua de José Campos Solis. Residia a Camprodon-Beget. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Canet d’Adri
Pilar Puig Massó
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Gubau Ribas. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Moncal de Canet d’Adri.
Canet de Mar
Paquita Vilà Pera
Ha mort als 103 anys. Era vídua de Joaquim Planagumà i Güell i tenia un fill. Residia a Canet de Mar. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
El Far d’Empordà
Manolo Morillo Vega
Ha mort als 76 anys. Residia a el Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
Figueres
Maria Navarro Torrents
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafel Muxach Gatius. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia d’Albons.
Girona
Muk Wo Lao
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Siu-Wo Lam. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.
Maria Carme Cuadrado Roura
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Pere Jordà Canals. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
Olot
Joan Bastian Duñach
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Rosa Gardella Bataller i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Jordi Castelló Rovira
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Victoria Massó Roger. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
Llançà
Casimiro Escarpanter Adrian
Ha mort als 66 anys. Era solter. Residia a Llançà.
Salt
Javi Rodriguez Escriche
Ha mort als 49 anys. Era casat amb Silvia López Avellaneda. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Emili Vila Respecta
Ha mort als 95 anys. Era vidu d’Antònia Subirós Pla i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Torroella de Montgrí
Núria Solés Gou
Ha mort als 81 anys. Era casada amb Joaquim Coll Martí. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
Vidreres
Eduardo Moldes Gil
Ha mort als 68 anys. Era vidu de Sonia Grova Moldes i tenia tres fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la sala cerimònies Tanatori Mémora de Salt.
Vilabertran
Salvador Riu Pujolar
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carolina Canal Güell i tenia dues filles. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Vilabertran.
