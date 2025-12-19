Necrològiques del 19 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Anglès
Montserrat Pablo Casablanca
Ha mort als 65 anys. Era casada amb Fernando Sánchez Barcial. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Banyoles
Angelina Bustins Bosch
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Gregori Saballs Estany. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Casavells - Corçà
Enric Alsina Sureda
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Nita Madrenas Massó. Residia a Casavells. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Casavells de Corçà.
Celrà
Moisès Vila Perich
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Nita Vicente Romà. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Feliu de Celrà.
Figueres
Maria Navarro Torrents
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Rafel Muxach Gatius. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia d’Albons.
Manuel Botello Bermejo
Ha mort als 66 anys. Era casat amb Pepi Calmo Brugat. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Maria Carme Cuadrado Roura
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Pere Jordà Canals. Residia a Girona. La cerimònia serà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
L’Armentera
Carmen Rodriguez Peaguda
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Jose Rodríguez. Residia a l’Armentera. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de l’Armentera.
Llagostera
Núria Costa Ros
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Pere Llinàs i Vilà. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.
Llers
Conxita Sudrià Collsamata
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Vicenç Gibrat Sala. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Áltima de Figueres.
Palamós
Teresa Fortuny Fornós
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Miquel Llorca Vilaseca. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
Saus-Camallera-Llampaies
Maria Gloria Bambalere Cano
Ha mort als 84 anys. Residia a Saus-Camallera-Llampaies. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a l’1 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
Sant Feliu de Guíxols
Josefa Flores Giménez
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Bernardino Hernández Morales. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà demà, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Miquel de Fluvià
Rafael Bretón Herruzo
Ha mort als 88 anys. Era casat amb María. Residia a Sant Miquel de Fluvià. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Miquel de Fluvià.
Santa Cristina d’Aro
Jaume Albertí Cateura
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Pilar Terradas Barceló i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Torroella de Fluvià
Pere Vilardell Grabulosa
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Josefina Pujol Carbonell. Residia a Torroella de Fluvià. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Torroella de Fluvià.
