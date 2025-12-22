Necrològiques del 22 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
Agullana
Pere Mach Soler
Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Elena Cardenal Atance i tenia dues filles. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Santa Maria d’Agullana.
Blanes
Joan Crespo Carrillo
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Rosa Torres Casals. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Cassà de la Selva
Maria Casadevall Falgàs
Ha mort als 76 anys. Era soltera i residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Figueres
Isidoro Flores Monge
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Petra Ceballos Sánchez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Girona
Josep Viernes Puig
Ha mort als 73 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Eladio Domingo Velázquez Pasamar
Ha mort als 99 anys. Era vidu en primeres núpcies de Maria Pagès Zafont i en segones núpcies de Rosa Girbal Jou. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Sebastián Benavente Márquez
Ha mort als 63 anys. Era solter i residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Dolores Ramírez Ramírez
Ha mort als 84 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de la Bisbal d’Empordà.
Olot
Esperanza Rodríguez Alonso
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Sebastià Burgalés Martínez i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Manuel Herrero López
Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Ascensión Pérez Martínez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Roses
Pere Pairet Vigo
Ha mort als 87 anys. Era vidu d’Adela Garcia Novalio. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial de Santa Maria de Roses.
