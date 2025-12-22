Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 22 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Agullana

Pere Mach Soler

Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Elena Cardenal Atance i tenia dues filles. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Santa Maria d’Agullana.

Blanes

Joan Crespo Carrillo

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Rosa Torres Casals. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Cassà de la Selva

Maria Casadevall Falgàs

Ha mort als 76 anys. Era soltera i residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Figueres

Isidoro Flores Monge

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Petra Ceballos Sánchez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Girona

Josep Viernes Puig

Ha mort als 73 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Eladio Domingo Velázquez Pasamar

Ha mort als 99 anys. Era vidu en primeres núpcies de Maria Pagès Zafont i en segones núpcies de Rosa Girbal Jou. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Sebastián Benavente Márquez

Ha mort als 63 anys. Era solter i residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Dolores Ramírez Ramírez

Ha mort als 84 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de la Bisbal d’Empordà.

Olot

Esperanza Rodríguez Alonso

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Sebastià Burgalés Martínez i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Manuel Herrero López

Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Ascensión Pérez Martínez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Roses

Pere Pairet Vigo

Ha mort als 87 anys. Era vidu d’Adela Garcia Novalio. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial de Santa Maria de Roses.

