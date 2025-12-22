Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 23 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

FIGUERES

Fèlix Jaume Viñas

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Nora. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

GIRONA

Laura Piñol Lafarga

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Avelino Urcola Castells. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Miguel Mombiela Campeny

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria del Carmen Rodríguez Díaz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Girona.

Ramon Boada Oliveras

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Elisabeth Rafart Corominas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Josep de Girona.

L’ESCALA

Josep Comas Font

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Sònia Díaz Pagès. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia L’Escala.

L’ESTARTIT

Miquel Graells Vilarrodona

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Pilar Puig Ros. Residia a L’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.

OLOT

Ángeles Mesa Pérez

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Vílchez Ureña i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Roc d’Olot.

ROSES

Pere Pairet Vigo

Ha mort als 87 anys. Era vidu d’Adela Garcia Novalio. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial de Sta. Maria de Roses.

SARRIÀ DE TER

Concepció Jordà Canals

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Maria Álamo Camarero. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.

