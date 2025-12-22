Necrològiques del 23 de desembre de 2025
FIGUERES
Fèlix Jaume Viñas
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Nora. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
GIRONA
Laura Piñol Lafarga
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Avelino Urcola Castells. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Miguel Mombiela Campeny
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria del Carmen Rodríguez Díaz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Girona.
Ramon Boada Oliveras
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Elisabeth Rafart Corominas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Josep de Girona.
L’ESCALA
Josep Comas Font
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Sònia Díaz Pagès. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia L’Escala.
L’ESTARTIT
Miquel Graells Vilarrodona
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Pilar Puig Ros. Residia a L’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.
OLOT
Ángeles Mesa Pérez
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Vílchez Ureña i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Roc d’Olot.
ROSES
Pere Pairet Vigo
Ha mort als 87 anys. Era vidu d’Adela Garcia Novalio. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial de Sta. Maria de Roses.
SARRIÀ DE TER
Concepció Jordà Canals
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Maria Álamo Camarero. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.
