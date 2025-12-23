Necrològiques del 24 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Miquel Graells i Vilarrodona, artista, cronista i documentalista, estimat i generós
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit volen expressar el seu més sentit condol per la mort de Miquel Graells i Vilarrodona, Medalla del Montgrí 2010 i Medalla d’Honor de l’Estartit 2025, i traslladar el seu suport i acompanyament als familiars i amics per tan sentida pèrdua.
Nascut a Torroella de Montgrí el 1943 i veí de l’Estartit des de fa més de cinc dècades, Miquel Graells va mantenir al llarg de tota la seva vida una profunda vinculació personal i professional amb el municipi. Pintor, caricaturista i fotògraf autodidacta, va saber retratar com pocs l’essència del territori, les seves gents i les transformacions que han marcat la nostra història recent.
La seva feina meticulosa en la recerca, classificació i digitalització de fotografies antigues ha donat lloc a un patrimoni visual únic i insubstituïble. Gràcies al seu esforç constant, avui disposem d’un fons documental imprescindible per entendre l’evolució de Torroella de Montgrí i l’Estartit, especialment a partir del boom turístic i dels profunds canvis socials i urbanístics de les darreres dècades.
Al llarg de la seva trajectòria, Miquel Graells va compartir generosament aquest llegat a través d’exposicions, publicacions, projeccions i nombroses col·laboracions culturals. El poble ha pogut mirar-se al mirall de la seva obra i reconèixer-hi fragments de la seva pròpia memòria, de les seves arrels i de la identitat que ens defineix.
L’any 2010, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí li va atorgar la Medalla del Montgrí, reconeixent la seva contribució excepcional a la preservació del patrimoni cultural. Fa pocs dies, el 12 de desembre de 2025, l’EMD de l’Estartit li va concedir la Medalla d’Honor de l’Estartit, en homenatge a la seva dedicació incansable a la memòria col·lectiva del poble.
Amb la seva desaparició, Torroella de Montgrí i l’Estartit perden un artista, un documentalista i un cronista excepcional del seu temps; però sobretot, perden una persona estimada, generosa i profundament arrelada al territori.
Les dues institucions volem deixar constància pública del nostre agraïment més sincer pel seu llegat, que continuarà acompanyant-nos i enriquint-nos per sempre.
Ajuntament de Torroella de Montgrí i EMD de l’Estartit
BANYOLES
Miquel Vila Gussinyer
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Mercè Cruells Buixader. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BLANES
Xavier Solà Martí
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Maria Victoria Santa Olalla Guinart. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
CORNELLÀ DEL TERRI
Miquel Cabello Molina
Ha mort als 58 anys. Era casat amb Marta Reixach Llorens. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
FIGUERES
Jose María Alay Navarro
Ha mort als 57 anys. Era casat amb Teresa. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
GIRONA
Conxita Vidal Massonis
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Félix Ibáñez Marzo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.
HOSTALRIC
Maria Torrents Clopés
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Marcel·lí Pararol Boix. Residia a Hostalric.
LA CELLERA DE TER
Toni Iglesias Clermont
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Montserrat Puigdemont Planchart. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
MOLLET DE PERALADA
Josep Cristina Llansó
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Xaro. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
PALAFRUGELL
Marcos Sánchez Marina
Ha mort als 50 anys. Era solter. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Antonia Urbano Cáceres
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Pere Llauradó Pagès. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
SALT
Pepita Surís Masgrau
Ha mort als 79 anys. Era soltera. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Girona.
Dolors Fainé Casamitjana
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Francisco Gallego Samper. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
SANTA CRISTINA D’ARO
Llorenç Balmaña Masa
Ha mort als 98 anys. Era vidu de Palmira Calasanz Pagés i tenia un fill. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SARRIÀ DE TER
Concepció Jordà Canals
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Maria Álamo Camarero. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.
TORTELLÀ
Teresa Carrera Gardella
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Jaume Vilanova Font. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria, de Tortellà.
TOR
Josep Collelldemont Oliva
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Judith Bayona Llorca. Residia a Tor. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
