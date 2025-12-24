Necrològiques del 25 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Breda
Maria Coll Pucurull
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Joan Manresa Crusat. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Breda.
Figueres
Amelia Beltrán Quirantes
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Alonso Ruiz. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Conxita Vidal Massonis
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Félix Ibáñez Marzo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.
Mollet de Peralada
Josep Cristina Llansó
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Xaro. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
Salt
Belén Pérez Carrillo
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Rafael Muñoz Delgado. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Lluís Cabarrocas Aparicio
Ha mort als 60 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Sarrià de Ter
Manel Fernández González
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Dolors Planas Riera. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Un camió bolca a la C-66 a Flaçà i excarceren el conductor
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora
- Aquest cop en dia de mercat a Girona: Cau un altre arbre de la Devesa
- Un regidor de la CUP abandona el govern de Santa Coloma per no aturar un procés de desnonament
- Una de les empreses de José Elías tanca un acord milionari amb un hotel de Cadaqués
- Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
- Revisa el moneder: Aquesta moneda d’1 euro pot arribar a valer fins a 6.000 euros