Necrològiques del 25 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Girona

Breda

Maria Coll Pucurull

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Joan Manresa Crusat. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Breda.

Figueres

Amelia Beltrán Quirantes

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Alonso Ruiz. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Conxita Vidal Massonis

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Félix Ibáñez Marzo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.

Mollet de Peralada

Josep Cristina Llansó

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Xaro. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

Salt

Belén Pérez Carrillo

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Rafael Muñoz Delgado. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Lluís Cabarrocas Aparicio

Ha mort als 60 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Sarrià de Ter

Manel Fernández González

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Dolors Planas Riera. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

