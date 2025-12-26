Necrològiques del 27 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Albons
Jaume Ros Saló
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Ana Loza Gálvez. Residia a Albons. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia d’Albons.
Bescanó
Mercè Puig Pujadas
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Esteve Badosa. Residia a Bescanó. La cerimònia es va celebrar ahir divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
Conxita Ramió Esteve
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Vizcaino Vivas. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
Begur
Ana Huertas Navarro
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Manuel Rodríguez López. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Figueres
Mª Carmen Sanllehí Fages
Ha mort als 80 anys. Era soltera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a l’1 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
Teresa Pujol Roger
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Ramón Comas Ventós. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Mª Angeles Góngora Carmona
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Domingo Martín Heras. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Garrigàs
Carmen Sitjà Cardoner
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Simón Anglada Lladó. Residia a Garrigàs. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Eulàlia Renter Busquets
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Santi Fernández Panella. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
L’Escala
Emilia Muñoz de la Torre
Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a l’Escala. La cerimònia es va celebrar ahir divendres, a les 12 del migdia, al tanatori de Torroella de Montgrí.
La Bisbal d'Empordà
Antonio Carmona Prieto
Ha mort als 65 anys. Era parella de Maria Francisca Santos Prados. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
Juan José Rodríguez Rodríguez
Ha mort als 69 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
Les Preses
Jordi Alsina Pujol
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Remei Pagès Pujol. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia a la parròquia de Sant Pere.
Maçanet de la Selva
Quimeta Auladell Rosell
Ha mort als 101 anys. Era vídua de Josep Bou Vilajeliu. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Olot
Montserrat Segui Pujola
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Saña Almoyner. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda a la parròquia de la Mare de Déu de la Salut de Vallfogona.
Carme Domènech Gou
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Jaume Planella Teixidor. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Flora Soler Erill
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Amadeo Palacios Luzuriaga. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Jordi Padrosa Amposta
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Joaquima Domènech Garcia. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Salt
Felipe Ortega Robledillo
Ha mort als 59 anys. Era casat. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Dalmai - Vilobí d'Onyar
Àngela Gascons Paradeda
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Alfons Restrudis Crehuet. Residia a Sant Dalmai. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Dalmai.
Sant Feliu de Guíxols
Lluís Boada Gispert
Ha mort als 81 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
Sarrià de Ter
Remei Bara Juncà
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Florenci Nicolau Cruañas. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.
Sils
Rafael Cortecero Sánchez
Ha mort als 47 anys. Era solter. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Agustí Valentí Bonadona
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Mercè Pla Pujolràs. Residia a Mallorquines-Sils. La cerimònia se celebrarà es va celebrar el passat dijous, a 2/4 de 2 del migdia, a la parròquia de Sils.
Vallcanera - Sils
Carmen Bermúdez Castillo
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Manuel Rebollo Gamero. Residia a Vallcanera-Sils. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vallcanera.
Vilablareix
Raimon Gil Castillo
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Concepción Castro Fernández. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Vilafant
Mª Teresa Capallera Badruna
Ha mort als 65 anys. Era casada amb Quim Moreno Chacón. Residia a VilafantLa cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
