Necrològiques del 27 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Albons

Jaume Ros Saló

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Ana Loza Gálvez. Residia a Albons. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia d’Albons.

Bescanó

Mercè Puig Pujadas

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Esteve Badosa. Residia a Bescanó. La cerimònia es va celebrar ahir divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

Conxita Ramió Esteve

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Vizcaino Vivas. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

Begur

Ana Huertas Navarro

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Manuel Rodríguez López. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Figueres

Mª Carmen Sanllehí Fages

Ha mort als 80 anys. Era soltera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a l’1 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

Teresa Pujol Roger

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Ramón Comas Ventós. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Mª Angeles Góngora Carmona

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Domingo Martín Heras. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Garrigàs

Carmen Sitjà Cardoner

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Simón Anglada Lladó. Residia a Garrigàs. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Eulàlia Renter Busquets

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Santi Fernández Panella. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

L’Escala

Emilia Muñoz de la Torre

Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a l’Escala. La cerimònia es va celebrar ahir divendres, a les 12 del migdia, al tanatori de Torroella de Montgrí.

La Bisbal d'Empordà

Antonio Carmona Prieto

Ha mort als 65 anys. Era parella de Maria Francisca Santos Prados. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

Juan José Rodríguez Rodríguez

Ha mort als 69 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

Les Preses

Jordi Alsina Pujol

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Remei Pagès Pujol. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia a la parròquia de Sant Pere.

Maçanet de la Selva

Quimeta Auladell Rosell

Ha mort als 101 anys. Era vídua de Josep Bou Vilajeliu. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Olot

Montserrat Segui Pujola

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Saña Almoyner. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda a la parròquia de la Mare de Déu de la Salut de Vallfogona.

Carme Domènech Gou

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Jaume Planella Teixidor. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Flora Soler Erill

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Amadeo Palacios Luzuriaga. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Jordi Padrosa Amposta

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Joaquima Domènech Garcia. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Salt

Felipe Ortega Robledillo

Ha mort als 59 anys. Era casat. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Dalmai - Vilobí d'Onyar

Àngela Gascons Paradeda

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Alfons Restrudis Crehuet. Residia a Sant Dalmai. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Dalmai.

Sant Feliu de Guíxols

Lluís Boada Gispert

Ha mort als 81 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

Sarrià de Ter

Remei Bara Juncà

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Florenci Nicolau Cruañas. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.

Sils

Rafael Cortecero Sánchez

Ha mort als 47 anys. Era solter. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Agustí Valentí Bonadona

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Mercè Pla Pujolràs. Residia a Mallorquines-Sils. La cerimònia se celebrarà es va celebrar el passat dijous, a 2/4 de 2 del migdia, a la parròquia de Sils.

Vallcanera - Sils

Carmen Bermúdez Castillo

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Manuel Rebollo Gamero. Residia a Vallcanera-Sils. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vallcanera.

Vilablareix

Raimon Gil Castillo

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Concepción Castro Fernández. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Vilafant

Mª Teresa Capallera Badruna

Ha mort als 65 anys. Era casada amb Quim Moreno Chacón. Residia a VilafantLa cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

TEMES

