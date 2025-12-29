Necrològiques del 29 de desembre de 2025
Albons
Josep Bosch Quintana
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Pepita Ros Perich. Residia a Albons. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia d’Albons.
Arbúcies
Francesc Puig Vila
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Gràcia Molist Pujolras. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
Banyoles
Joana Meiro Vila
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Jordi Olivé Llonch. Residia a Mora d’Ebre. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Blanes
Joaquin Arnau Casanueva
Ha mort als 76 anys. Era solter. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 1/4 de 5 de la tarda, a la parroquia Santa Maria de Blanes.
Borrassà
Martí Hurtós Arbat
Ha mort als 53 anys. Era casat amb Vanessa Rodríguez i tenia un fill. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Martirià Camps Bustins
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Rosa Muriscot Font. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu de Borrassà.
Canet d’Adri
Carmen Saubich Batista
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Gaietano Dalmau Jordà. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Canet d’Adri.
Figueres
Dolors Armengol Costal
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Carles Franquesa Soler i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
Mª Rosa Casals Gil
Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Isidre Bonshoms Guillamet i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Maria Guardiola Montiel
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Dauset Fàbregas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Bethy Estrada Barahona
Ha mort als 67 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Montserrat Boix Gudayol
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Mas Planas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Olot
Flora Soler Erill
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Amadeo Palacios Luzuriaga. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palamós
Encarna Bermejo López
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Rodríguez Fernández. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 dle migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Sarrià de Ter
Joan Carabellido Mateu
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Dolors Viñas Juanmiquel. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Tortellà
Pilar Pujol Mitjavila
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Vicens Giralt Vila i tenia dos fills. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església de Santa Maria de Tortellà.
Viladasens
Ramon Adroer Gorgot
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Neus Pellicer Cabello. Residia a Viladasens. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Viladasens.
Vilatenim
Dolores Romero López
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Diego González Martínez i tenia dos fills. Residia a Vilatenim. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
