Necrològiques del 30 de desembre de 2025
Banyoles
Joana Meiro Vila
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Jordi Olivé Llonch. Residia a Mora d’Ebre. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Borrassà
Martí Hurtós Arbat
Ha mort als 53 anys. Era casat amb Vanessa Rodríguez i tenia un fill. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Canet d’Adri
Carmen Saubich Batista
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Gaietano Dalmau Jordà. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Canet d’Adri.
Figueres
Carmen Font Viñas
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Bartrina Mas. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, a la parròquia del Poble Nou de Figueres.
Madeleine Palau Jelly
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Jose Casellas Braup. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
Girona
Jaume Crous Plaza
Ha mort als 90 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Emilia Moreno Ojeda
Ha mort als 89 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Llagostera
María Turró Quintana
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Freixas Jordà. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Llagostera.
Maià de Montcal
Loreto Renart Vilagran
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joaquim Sarola Privat. Residia a Maià de Montcal. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Olot
Ernest Reixach Cels
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Fermina Carretero Furnell i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Pilar Asperó Fageda
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Simón Roca Coll i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palamós
Encarna Bermejo López
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Rodríguez Fernández. Residia a Palamós. La cerimònia serà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Vallcanera - Sils
Pere Malavila Guilana
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Dolors Iglesias Sureda. Residia a Vallcanera. La cerimònia serà avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Vallcanera de Sils.
Verges
Emili López González
Ha mort als 72 anys. Residia a Verges. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Julià de Verges.
Viladamat
Joan Ramió Pous
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Mercè Arnay Bou. Residia a Viladamat. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Viladamat.
