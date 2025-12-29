Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Població GironaLleuresportEcheverriBarraca cala EstretaEmbassamentsVariant Celrà
instagramlinkedin

Necrològiques del 30 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Jaume Crous

Jaume Crous / .

Emilia Moreno

Emilia Moreno / .

Carmen Font

Carmen Font / .

Banyoles

Joana Meiro Vila

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Jordi Olivé Llonch. Residia a Mora d’Ebre. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Borrassà

Martí Hurtós Arbat

Ha mort als 53 anys. Era casat amb Vanessa Rodríguez i tenia un fill. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Canet d’Adri

Carmen Saubich Batista

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Gaietano Dalmau Jordà. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Canet d’Adri.

Figueres

Carmen Font Viñas

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Bartrina Mas. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, a la parròquia del Poble Nou de Figueres.

Madeleine Palau Jelly

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Jose Casellas Braup. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

Girona

Jaume Crous Plaza

Ha mort als 90 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Emilia Moreno Ojeda

Ha mort als 89 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Llagostera

María Turró Quintana

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Freixas Jordà. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Llagostera.

Maià de Montcal

Loreto Renart Vilagran

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joaquim Sarola Privat. Residia a Maià de Montcal. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Olot

Ernest Reixach Cels

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Fermina Carretero Furnell i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Pilar Asperó Fageda

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Simón Roca Coll i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palamós

Encarna Bermejo López

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Rodríguez Fernández. Residia a Palamós. La cerimònia serà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Vallcanera - Sils

Pere Malavila Guilana

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Dolors Iglesias Sureda. Residia a Vallcanera. La cerimònia serà avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Vallcanera de Sils.

Verges

Emili López González

Ha mort als 72 anys. Residia a Verges. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Julià de Verges.

Viladamat

Joan Ramió Pous

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Mercè Arnay Bou. Residia a Viladamat. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Viladamat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents