Necrològiques del 31 de desembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Banyoles

Consol Pellicer Batlle

Ha mort als 102 anys. Era vídua d’Enric Baix Tarruella. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Celrà

Joan Teixidor Sitjes

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Marcelina Torrentà Campolier. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Figueres

Jose Amo Ruiz

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Ginesa Cervantes Gutiérrez. Residia a Figueres.

Pilar Blavi Bacallà

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Turro Adroher. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Emilia Moreno Ojeda

Ha mort als 89 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Rosa Sanchez Robles

Ha mort als 73 anys. Era casada amb José Luis Ruiz Frigola. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’Escala

Manuel Jodar Pérez

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Patocinio Delgado Vilchez. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Les Preses

Conxita Canal Solé

Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Albert Pagès Bosch. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de les Preses.

Llagostera

María Turró Quintana

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Freixas Jordà. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Llagostera.

Dr. Francesc Sureda Alsina

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Montserrat Pons Lladó. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

Maçanet de la Selva

Maria Castillejo Prior

Ha mort als 81 anys. Era casada amb Bartolomé Rodríguez González. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç.

Maià de Montcal

Loreto Renart Vilagran

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joaquim Sarola Privat. Residia a Maià de Montcal. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Palau-Saverdera

Josep Imbert Soler

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Victòria Juanola Roca. Residia a Palau-Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Palau-Saverdera.

Roses

Maria Pérez Martín

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Marcelino Martín Perera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

Sant Joan les Fonts

Paco Quicios Niño

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Dolores Barranco Amate i tenia tres filles. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al Cementiri Municipal d’Olot.

Torroella de Montgrí

Manuel Romero Sedano

Ha mort als 78 anys. Era solter. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

Vilanova de la Muga (Peralada)

Dolors Rodó Payet

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Sués Barneda. Residia a Vilanova de la Muga. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga.

TEMES

