Necrològiques del 31 de desembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Banyoles
Consol Pellicer Batlle
Ha mort als 102 anys. Era vídua d’Enric Baix Tarruella. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Celrà
Joan Teixidor Sitjes
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Marcelina Torrentà Campolier. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Figueres
Jose Amo Ruiz
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Ginesa Cervantes Gutiérrez. Residia a Figueres.
Pilar Blavi Bacallà
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Turro Adroher. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Emilia Moreno Ojeda
Ha mort als 89 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Rosa Sanchez Robles
Ha mort als 73 anys. Era casada amb José Luis Ruiz Frigola. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L’Escala
Manuel Jodar Pérez
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Patocinio Delgado Vilchez. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Les Preses
Conxita Canal Solé
Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Albert Pagès Bosch. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de les Preses.
Llagostera
María Turró Quintana
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Freixas Jordà. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Llagostera.
Dr. Francesc Sureda Alsina
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Montserrat Pons Lladó. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
Maçanet de la Selva
Maria Castillejo Prior
Ha mort als 81 anys. Era casada amb Bartolomé Rodríguez González. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç.
Maià de Montcal
Loreto Renart Vilagran
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joaquim Sarola Privat. Residia a Maià de Montcal. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Palau-Saverdera
Josep Imbert Soler
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Victòria Juanola Roca. Residia a Palau-Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Palau-Saverdera.
Roses
Maria Pérez Martín
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Marcelino Martín Perera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.
Sant Joan les Fonts
Paco Quicios Niño
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Dolores Barranco Amate i tenia tres filles. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al Cementiri Municipal d’Olot.
Torroella de Montgrí
Manuel Romero Sedano
Ha mort als 78 anys. Era solter. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
Vilanova de la Muga (Peralada)
Dolors Rodó Payet
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Sués Barneda. Residia a Vilanova de la Muga. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga.
Subscriu-te per seguir llegint
- Crema la barraca de cala Estreta de Palamós
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- La província de Girona creix en habitants excepte en cinc municipis
- Aniversari d'una tragèdia al Ripollès: final d'any de vent, neu i mort al Balandrau
- El castell del Marquès de Camps de Salt està a la venda per 5,5 milions d'euros
- Ter Stegen apunta al Girona
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar