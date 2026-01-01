Necrològiques del 2 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Banyoles
Antonio Muné Daranas
Ha mort als 80 anys. Era vidu de Luftolde Cobacho Félez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Blanes
Carme Colomer Barcons
Ha mort als 72 anys. Era vídua de Modest Garcia Bosch. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 3/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Cassà de la Selva
Lluís Puig Cateura
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Rosario Rojo Serrano. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia es va celebrar dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Celrà
Joan Teixidor Sitjes
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Marcelina Torrentà Campolier. Residia a Celrà. La cerimònia es va celebrar dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Cervià de Ter
Lluís Peix Casadevall
Ha mort als 85 anys. Residia a Cervià de Ter.
Figueres
Pilar Blavi Bacallà
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Turro Adroher. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Josep Trilla Bellmas
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Emilia Marcer Tubau. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Lina Castillo Gil
Ha mort als 55 anys. Era casada amb Casimiro González Carbonera. Residia a Figueres. La cerimònia es va celebrar dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Victòria Ferrer Massegú
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Fernando Gahete Rodriguez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
Balbina Sarbosa Carreras
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Vila Pujol. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Pont Major de Girona.
Mònica Bas Mirada
Ha mort als 53 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Josep Rubau Comalada
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Anna Carreras Puigoriol. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
La Cellera de Ter
Josep Cornellà Bagur
Ha mort als 85 anys. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
La Bisbal d’Empordà
Pere Frigola Llenas
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Isabel Melero Hidalgo. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
La Jonquera
Juan Francisco López Rodríguez
Ha mort als 69 anys. Era solter. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, al cementiri municipal de la Jonquera.
Les Planes d’Hostoles
Teresa Boix Nogué
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Joan Pla Llorà. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia es va celebrar dijous, a les 10 del matí a la parròquia de Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.
Maià de Montcal
Angelina Castells Serra
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Ramon Fàbrega Prujà. Residia a Maià de Montcal. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Maià de Montcal.
Maçanet de Cabrenys
Antonio Fernández Casas
Ha mort als 58 anys. Era casat amb Marisol. Residia a Maçanet de Cabrenys. La cerimònia es va celebrar dijous, a les 10 del matí, a la funerària Áltima de Figueres.
Olot
Jaume Jordà Rovira
Ha mort als 98 anys. Era casat amb Teresa Vila Palomera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí a la Capella del Cementiri.
Rosa Terradas Punset
Ha mort als 88 anys. Eravídua de Miquel Pujolriu Xart. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí a la sala polivalent del cementiri d’Olot.
Montserrat Cabañas Torner
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Graboleda Fàbrega. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Antonio Grande Hernández
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Antonia Ruiz Zamora. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palamós
Herminia Martí Gómez
Ha mort als 66 anys. Era soltera. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Carmen Mir Pastó
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Miquel Fortuny Foix. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Platja d’Aro
Juani Resina Jerez
Ha mort als 70 anys. Era vídua de Francisco Mendoza Hidalgo. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia es va celebrar dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Salitja-Vilobí d’Onyar
Emília Talleda Bagudanch
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joaquim Estany Grau. Residia a Salitja. La cerimònia serà divendres, a les 12 del migdia a la parròquia de Salitja.
Sant Antoni de Calonge
Eugenia Pulido Almeida
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Navarro García. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Feliu de Pallerols
Gaspar Puigdemont Arnau «del Pujol»
Ha mort als 82 anys. Era solter. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.
Jaume Monteis Colom
Ha mort als 81 anys. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.
Palamós
Herminia Martí Gómez
Ha mort als 66 anys. Era soltera. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Roses
Montse Julià Martí
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Josep Tarragó Ferrús. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
Santa Coloma de Farners
Margarita Pla Crous
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manel Casadevall Fontanet. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia serà divendres, a les 12 del migdia a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Vilanova de la Muga Peralada
Dolors Rodó Payet
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Sués Barneda. Residia a Vilanova de la Muga. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga.
Robert Dabau Sués
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Mercè. Residia a Vilanova de la Muga. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de Muga.
Subscriu-te per seguir llegint
- Investiguen possibles vessaments d'uns 30 camions aparcats en un descampat de Vilobí
- El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 92574, cau a Girona
- Adeu, papa
- Miquel Carceller, professor: «No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat»
- Una furgoneta s'estavella contra una cèntrica estació de la Girocleta
- Catalunya desplega a les autopistes i principals carreteres els lectors de matrícula
- Girona i Campdorà reparteixen premis de La Grossa de Cap d'Any
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»