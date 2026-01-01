Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 2 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Antonio Muné Daranas

Ha mort als 80 anys. Era vidu de Luftolde Cobacho Félez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Blanes

Carme Colomer Barcons

Ha mort als 72 anys. Era vídua de Modest Garcia Bosch. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 3/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Cassà de la Selva

Lluís Puig Cateura

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Rosario Rojo Serrano. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia es va celebrar dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Celrà

Joan Teixidor Sitjes

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Marcelina Torrentà Campolier. Residia a Celrà. La cerimònia es va celebrar dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Cervià de Ter

Lluís Peix Casadevall

Ha mort als 85 anys. Residia a Cervià de Ter.

Figueres

Pilar Blavi Bacallà

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Turro Adroher. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Josep Trilla Bellmas

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Emilia Marcer Tubau. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Lina Castillo Gil

Ha mort als 55 anys. Era casada amb Casimiro González Carbonera. Residia a Figueres. La cerimònia es va celebrar dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Victòria Ferrer Massegú

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Fernando Gahete Rodriguez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

Balbina Sarbosa Carreras

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Vila Pujol. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Pont Major de Girona.

Mònica Bas Mirada

Ha mort als 53 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Josep Rubau Comalada

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Anna Carreras Puigoriol. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

La Cellera de Ter

Josep Cornellà Bagur

Ha mort als 85 anys. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

La Bisbal d’Empordà

Pere Frigola Llenas

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Isabel Melero Hidalgo. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

La Jonquera

Juan Francisco López Rodríguez

Ha mort als 69 anys. Era solter. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, al cementiri municipal de la Jonquera.

Les Planes d’Hostoles

Teresa Boix Nogué

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Joan Pla Llorà. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia es va celebrar dijous, a les 10 del matí a la parròquia de Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.

Maià de Montcal

Angelina Castells Serra

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Ramon Fàbrega Prujà. Residia a Maià de Montcal. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Maià de Montcal.

Maçanet de Cabrenys

Antonio Fernández Casas

Ha mort als 58 anys. Era casat amb Marisol. Residia a Maçanet de Cabrenys. La cerimònia es va celebrar dijous, a les 10 del matí, a la funerària Áltima de Figueres.

Olot

Jaume Jordà Rovira

Ha mort als 98 anys. Era casat amb Teresa Vila Palomera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí a la Capella del Cementiri.

Rosa Terradas Punset

Ha mort als 88 anys. Eravídua de Miquel Pujolriu Xart. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí a la sala polivalent del cementiri d’Olot.

Montserrat Cabañas Torner

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Graboleda Fàbrega. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Antonio Grande Hernández

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Antonia Ruiz Zamora. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palamós

Herminia Martí Gómez

Ha mort als 66 anys. Era soltera. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Carmen Mir Pastó

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Miquel Fortuny Foix. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Platja d’Aro

Juani Resina Jerez

Ha mort als 70 anys. Era vídua de Francisco Mendoza Hidalgo. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia es va celebrar dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Salitja-Vilobí d’Onyar

Emília Talleda Bagudanch

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joaquim Estany Grau. Residia a Salitja. La cerimònia serà divendres, a les 12 del migdia a la parròquia de Salitja.

Sant Antoni de Calonge

Eugenia Pulido Almeida

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Navarro García. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Feliu de Pallerols

Gaspar Puigdemont Arnau «del Pujol»

Ha mort als 82 anys. Era solter. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.

Jaume Monteis Colom

Ha mort als 81 anys. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.

Roses

Montse Julià Martí

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Josep Tarragó Ferrús. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

Santa Coloma de Farners

Margarita Pla Crous

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manel Casadevall Fontanet. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia serà divendres, a les 12 del migdia a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Vilanova de la Muga Peralada

Dolors Rodó Payet

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Sués Barneda. Residia a Vilanova de la Muga. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga.

Robert Dabau Sués

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Mercè. Residia a Vilanova de la Muga. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilanova de Muga.

