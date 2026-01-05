Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
cavalcada Reis Gironanevades CatalunyaVeneçuelaNicolás Madurocontenidors Gironasorteig del Nenrescat Núria
instagramlinkedin

Necrològiques del 5 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Arbúcies

Núria Enrich Calvillo

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jordi Chesa. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori d’Arbúcies.

Bescanó

Ana María Sánchez Gómez

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Antonio Céspedes Caro. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 3 de la tarda, al tanatori de salt.

Caldes de Malavella

Jordi Rovirola Sala

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Pilar Miquel Boadas. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve Caldes de Malavella .

Girona

Antonio del Saz Martínez

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Carrasco López. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.

Montserrat Poch Dagà

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Narcís Ayala Calvet. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Paco Rigat Gimenez

Ha mort als 87anys. Era casat amb Dolors Pol Busquets. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Toñi Jiménez Torres

Ha mort als 62 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona

.

Olot

José María Paniagua Jiménez

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Josefa Ruiz Rosa i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al Cementiri d’Olot.

Maria Domínguez Rodríguez

Ha mort als 84 anys. Vídua de Josep Piella Torruella i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al Cementiri d’Olot.

Isabel Carbonero Recuerda

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Juan Espinosa Pérez i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a l’església de Sant Roc d’Olot.

Roses

John Mc Carthy

Ha mort als 83 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

Martí Cornellà Bassas

Ha mort als 59 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Girona.

Riells i Viabrea

Patrick Fournie

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Gisele. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Esteve Soler Basacomas

Ha mort als 9 anys. Era casat amb Candelaria Anguita González i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Santa Coloma de Farners

Júlia Boix Boix

Ha mort als 72 anys. Era casada amb Gregori Guix Borrell i tenia un fill. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Tortellà

Isidre Vila Casadevall “en Sidru”

Ha mort als 82 anys. Era solter. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a l’església de Santa Maria de Tortellà.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents