Necrològiques del 5 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
Arbúcies
Núria Enrich Calvillo
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jordi Chesa. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori d’Arbúcies.
Bescanó
Ana María Sánchez Gómez
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Antonio Céspedes Caro. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 3 de la tarda, al tanatori de salt.
Caldes de Malavella
Jordi Rovirola Sala
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Pilar Miquel Boadas. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Sant Esteve Caldes de Malavella .
Girona
Antonio del Saz Martínez
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Carrasco López. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.
Montserrat Poch Dagà
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Narcís Ayala Calvet. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Paco Rigat Gimenez
Ha mort als 87anys. Era casat amb Dolors Pol Busquets. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Toñi Jiménez Torres
Ha mort als 62 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona
.
Olot
José María Paniagua Jiménez
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Josefa Ruiz Rosa i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al Cementiri d’Olot.
Maria Domínguez Rodríguez
Ha mort als 84 anys. Vídua de Josep Piella Torruella i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al Cementiri d’Olot.
Isabel Carbonero Recuerda
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Juan Espinosa Pérez i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a l’església de Sant Roc d’Olot.
Roses
John Mc Carthy
Ha mort als 83 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
Martí Cornellà Bassas
Ha mort als 59 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Girona.
Riells i Viabrea
Patrick Fournie
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Gisele. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Esteve Soler Basacomas
Ha mort als 9 anys. Era casat amb Candelaria Anguita González i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Santa Coloma de Farners
Júlia Boix Boix
Ha mort als 72 anys. Era casada amb Gregori Guix Borrell i tenia un fill. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Tortellà
Isidre Vila Casadevall “en Sidru”
Ha mort als 82 anys. Era solter. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a l’església de Santa Maria de Tortellà.
