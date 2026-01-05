Necrològiques del 6 de gener de 2026
AMER
Rosa Egea Franch
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Batlle Crosas. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
FIGUERES
Cosme Font Tenas
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Paquita García Estela. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
GIRONA
Montserrat Poch Dagà
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Narcís Ayala Calvet. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Alfonso Redondo Peña
Ha mort als 70 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Gloria Plazas Sánchez
Ha mort als 90 anys. Era casada amb Francisco Rodríguez Martín. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Fèlix de Girona.
MEDINYÀ – SANT JULIÀ DE RAMIS
Neus Hugas Madrenas
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Bahí Rovira. Residia a Medinyà – Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Medinyà.
MONT-RAS
Miquel Jofra Serra
Ha mort als 98 anys. Era vidu de Pilar Massaneda Pruneda. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
OLOT
Cecília Orriols Furadada
Ha mort als 71 anys. Era casada amb Jaume Planella Casals i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 9 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
RIELLS I VIABREA
Patrick Fournie
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Gisele. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANT GREGORI
Maria Ribas Bonet
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Bosch Ribas. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
SANT JULIÀ DE RAMIS
Ramona Arias Ferrer
Ha mort als 90 anys. Era vídua de José Pérez Peralta. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Julià de Ramis.
