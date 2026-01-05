Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crims comarques gironinescavalcada Reis GironaNicolás MaduroVeneçuelasorteig del Nenhabitatges d'obra nova
instagramlinkedin

Necrològiques del 6 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

AMER

Rosa Egea Franch

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Batlle Crosas. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

FIGUERES

Cosme Font Tenas

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Paquita García Estela. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

GIRONA

Montserrat Poch Dagà

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Narcís Ayala Calvet. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Alfonso Redondo Peña

Ha mort als 70 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Gloria Plazas Sánchez

Ha mort als 90 anys. Era casada amb Francisco Rodríguez Martín. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Fèlix de Girona.

MEDINYÀ – SANT JULIÀ DE RAMIS

Neus Hugas Madrenas

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Bahí Rovira. Residia a Medinyà – Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Medinyà.

MONT-RAS

Miquel Jofra Serra

Ha mort als 98 anys. Era vidu de Pilar Massaneda Pruneda. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

OLOT

Cecília Orriols Furadada

Ha mort als 71 anys. Era casada amb Jaume Planella Casals i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 9 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

RIELLS I VIABREA

Patrick Fournie

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Gisele. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT GREGORI

Maria Ribas Bonet

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Bosch Ribas. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Ramona Arias Ferrer

Ha mort als 90 anys. Era vídua de José Pérez Peralta. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Julià de Ramis.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents