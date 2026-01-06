Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Avís per fredSorteig del Nen GironaVeneçuelaPreu habitatge GironaSergio DalmaGirona FC
instagramlinkedin

Necrològiques del 7 de gener de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

José Guidux Martínez

José Guidux Martínez / .

Lourdes Fornells Olivé

Lourdes Fornells Olivé / .

AMER

Rosa Egea Franch

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Batlle Crosas. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

CALONGE

Irene Trullenque Valle

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Ferran Marin Moya i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Pere Soler Cervosa

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Isern Xarlas. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Castellfollit de la Roca.

Antonia Cuenca Román

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Miguel Fernández Platero. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia del Santíssim Salvador de Castellfollit de la Roca.

CASTELL – PLATJA D’ARO

Mª José Mayolas Suñer

Ha mort als 65 anys. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Platja d’Aro.

FIGUERES

Cosme Font Tenas

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Paquita García Estela. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

GIRONA

Gloria Plazas Sánchez

Ha mort als 90 anys. Era casada amb Francisco Rodríguez Martín. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Fèlix de Girona.

Javi Ramos Calvo

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Dolors Quer Hurtós. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Lourdes Fornells Olivé

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Aliu Juandó. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Rogelio Ruiz Ávila

Ha mort als 84 anys. Era vidu d’Antonia Rivas Fernández. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

Mariana Gimbernat Gurt

Ha mort als 78 anys. Era vídua d’Isidre Palomeras García. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Conxita Vilavedra Cateura

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Ramell Bohigas. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

MEDINYÀ – SANT JULIÀ DE RAMIS

Neus Hugas Madrenas

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Bahí Rovira. Residia a Medinyà – Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Medinyà.

MONT-RAS

Miquel Jofra Serra

Ha mort als 98 anys. Era vidu de Pilar Massaneda Pruneda. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

OLOT

Josep Maria Mercader Terma

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Gràcia Colomé Barris. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.

Pedro Duarte Millán

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Rosa Bricio Hernández. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Josep Faula Puig

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Teresita Fàbrega Casanovas. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.

PONTÓS

Jesus Mª Prat Jou

Ha mort als 74 anys. Residia a Pontós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

RIELLS I VIABREA

Patrick Fournie

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Gisele. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SALT

José Guidux Martínez

Ha mort als 99 anys. Era casat amb Josefa Álvarez Peña. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

SANT GREGORI

Maria Carme Martí Teixidor

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Oliveras Corominas. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Gregori.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Ramona Arias Ferrer

Ha mort als 90 anys. Era vídua de José Pérez Peralta. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Julià de Ramis.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona
  2. Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
  3. Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
  4. Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
  5. La neu irromp a l'interior i prelitoral de Catalunya i presagia unes cavalcades de Reis gèlides
  6. Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
  7. Un home s'enfila a la façana de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, causa destrosses i acaba detingut
  8. Cavalcades dels Reis d'Orient a les comarques gironines: horari i recorregut

Necrològiques del 7 de gener de 2026

Necrològiques del 7 de gener de 2026

La morositat de les llars baixa 17 anys després al nivell previ a l’esclat de la Gran Crisi Financera

La morositat de les llars baixa 17 anys després al nivell previ a l’esclat de la Gran Crisi Financera

Loteria del Nen: els grans premis esquiven Girona, però l'Anxova Milionària reparteix 700.000 € amb terminacions

Loteria del Nen: els grans premis esquiven Girona, però l'Anxova Milionària reparteix 700.000 € amb terminacions

Les estacions d’esquí del Pirineu gironí reben uns 150.000 esquiadors aquestes festes

Les estacions d’esquí del Pirineu gironí reben uns 150.000 esquiadors aquestes festes

La 'cultura de la navalla' persisteix en zones d'oci el cap de setmana: «Com més en busques, més en trobes»

La 'cultura de la navalla' persisteix en zones d'oci el cap de setmana: «Com més en busques, més en trobes»

Badosa resisteix i remunta

Badosa resisteix i remunta

El fiscal acusa un home d’abusar d’una menor fent-se passar per policia

El fiscal acusa un home d’abusar d’una menor fent-se passar per policia

La reacció del Girona: Dues victòries seguides a fora de casa dos anys després

La reacció del Girona: Dues victòries seguides a fora de casa dos anys després
Tracking Pixel Contents