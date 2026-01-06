Necrològiques del 7 de gener de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
AMER
Rosa Egea Franch
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Batlle Crosas. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
CALONGE
Irene Trullenque Valle
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Ferran Marin Moya i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Pere Soler Cervosa
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Isern Xarlas. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Castellfollit de la Roca.
Antonia Cuenca Román
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Miguel Fernández Platero. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia del Santíssim Salvador de Castellfollit de la Roca.
CASTELL – PLATJA D’ARO
Mª José Mayolas Suñer
Ha mort als 65 anys. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Platja d’Aro.
FIGUERES
Cosme Font Tenas
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Paquita García Estela. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
GIRONA
Gloria Plazas Sánchez
Ha mort als 90 anys. Era casada amb Francisco Rodríguez Martín. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Fèlix de Girona.
Javi Ramos Calvo
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Dolors Quer Hurtós. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Lourdes Fornells Olivé
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Aliu Juandó. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Rogelio Ruiz Ávila
Ha mort als 84 anys. Era vidu d’Antonia Rivas Fernández. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L’ESCALA
Mariana Gimbernat Gurt
Ha mort als 78 anys. Era vídua d’Isidre Palomeras García. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Conxita Vilavedra Cateura
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Ramell Bohigas. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
MEDINYÀ – SANT JULIÀ DE RAMIS
Neus Hugas Madrenas
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Bahí Rovira. Residia a Medinyà – Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Medinyà.
MONT-RAS
Miquel Jofra Serra
Ha mort als 98 anys. Era vidu de Pilar Massaneda Pruneda. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
OLOT
Josep Maria Mercader Terma
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Gràcia Colomé Barris. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.
Pedro Duarte Millán
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Rosa Bricio Hernández. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Josep Faula Puig
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Teresita Fàbrega Casanovas. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.
PONTÓS
Jesus Mª Prat Jou
Ha mort als 74 anys. Residia a Pontós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
RIELLS I VIABREA
Patrick Fournie
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Gisele. Residia a Riells i Viabrea. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SALT
José Guidux Martínez
Ha mort als 99 anys. Era casat amb Josefa Álvarez Peña. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
SANT GREGORI
Maria Carme Martí Teixidor
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Oliveras Corominas. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Gregori.
SANT JULIÀ DE RAMIS
Ramona Arias Ferrer
Ha mort als 90 anys. Era vídua de José Pérez Peralta. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Julià de Ramis.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- La neu irromp a l'interior i prelitoral de Catalunya i presagia unes cavalcades de Reis gèlides
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un home s'enfila a la façana de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, causa destrosses i acaba detingut
- Cavalcades dels Reis d'Orient a les comarques gironines: horari i recorregut